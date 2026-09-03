El contraste con Córdoba

Freno de mano a la Ley contra la litigiosidad espuria en Santa Fe

A cuatro meses de la promulgación de la Ley Provincial 14.437, el cuerpo pericial oficial sigue sin ponerse en marcha como lo establece la Ley. En el medio, un Sistema de Riesgos del Trabajo que resuelve cerca del 80% de las contingencias en Santa Fe, convive con una industria del juicio que duplica las cifras de distritos comparables.