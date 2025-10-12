"Ha cambiado la lógica del trabajo y la forma en que se evalúan las enfermedades y los accidentes"
Ignacio Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas de la SRT de la Nación, participó de las Jornadas de Actualización del Baremo Laboral, organizadas en forma conjunta con la Corte Suprema de Santa Fe.
"Este baremo incorpora más de 50 secuelas que en el actual no están", advierte Subizar. Foto: Prensa SRT
En su reciente paso por la ciudad de Santa Fe, el licenciado Ignacio Subizar, uno de los referentes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de la Nación, se explayó sobre los cambios que trae aparejada la reciente actualización del baremo laboral y sus implicancias para las provincias, donde Santa Fe aparece como “avanzada” en su interés por poner en práctica los cuerpos periciales y el consiguiente desenganche de los honorarios médicos con respecto al resultado de la pericia.
A cargo de la gerencia de Administración de Comisiones Médicas de la SRT, Subizar viajó a la capital santafesina para participar de las Jornadas de Actualización del Baremo Laboral, que en forma conjunta organizan el organismo que representa y la Corte Suprema de Justicia local.
Subizar participó de las Jornadas de Actualización del Baremo Laboral en Santa Fe. Foto: Prensa SRT
El Litoral tuvo un mano a mano con el funcionario nacional, al que le preguntó por la incidencia del reciente ajuste normativo en la vida de los trabajadores y en materia de litigiosidad.
-¿Qué es el baremo laboral y para qué sirve?
-El baremo es una tabla que engloba las secuelas de las incapacidades cubiertas por el sistema de riesgos del trabajo. Es un instrumento de medición para que el sistema pueda valorar de una manera objetiva, cuáles son las secuelas que puedan quedar en caso de un accidente o enfermedad. El baremo determina el porcentaje de incapacidad que corresponde ante cada secuela.
Casi tres décadas
-¿Qué viene a cambiar el Decreto N° 549 de agosto de este año?
-Actualmente, el baremo vigente es del año 1996 y si bien fue una herramienta útil y efectiva durante todos estos años, no ha sido ajena al paso del tiempo. Ha cambiado la lógica del trabajo, ha cambiado la forma en que se evalúan las enfermedades y los accidentes, la forma de hacer estudios médicos, ha cambiado mucho todo el sistema laboral. Por lo tanto, el paso del tiempo por sí solo amerita que se haga una revisión de ese baremo.
Por eso nosotros hablamos de actualización y no de nuevo baremo, porque es el mismo de siempre, solamente que hemos actualizado aquellos capítulos en donde los cambios han sido más notorios.
La entrevista fue realizada en la Biblioteca de tribunales. Foto: Prensa SRT
-¿Qué implicancias tiene este cambio para la provincia de Santa Fe particularmente?
-El cambio es de aplicación nacional, con lo cual no es un cambio específicamente para la provincia de Santa Fe. Los beneficios que nosotros entendemos que tiene este baremo actualizado con respecto al que está vigente hoy tiene que ver con la reproducibilidad de los resultados.
La idea es que este baremo actualizado reduzca la discrecionalidad del médico a la hora de evaluar, que sea algo más claro, objetivo y reproducible en sus resultados. Hemos tratado de reducir los rangos para evaluar la incapacidad y darle una lógica distinta a la cuantificación del daño, como para no tener que depender tanto de la colaboración del trabajador ni de la discrecionalidad del médico.
Para los trabajadores
-¿Cuál es el efecto que tiene la nueva normativa sobre la vida cotidiana de los trabajadores?
-No hay grandes impactos, el trabajador va a seguir teniendo que concurrir a las comisiones médicas dependiendo del tipo de patología. Siempre que podamos resolver con la documentación en el expediente, lo vamos a hacer y lo vamos a convocar a evaluar en la medida en que sea estrictamente necesario para poder llegar a un valor, pero la idea es molestarlo lo menos posible. Así que este baremo, desde ese punto de vista, es un poco más amigable para el trabajador.
El ministro de la Corte, Rubén Weder, fue parte del auditorio. Foto: Prensa SRT
En términos de resultados, cuando desarrollamos el baremo actualizado, uno de los ejercicios que hicimos antes de que sea propuesto para su promulgación, fue hacer una prueba de campo en donde resolvimos mismas patologías con el baremo actual y con el actualizado, y en promedio los porcentajes fueron los mismos, con lo cual este baremo es neutro para el trabajador en términos de lo que son los porcentajes de incapacidad.
Oncología, infectología y toxicología
-¿Cuáles son las novedades o mejoras que se le hicieron al baremo actualizado?
-Este baremo incorpora más de 50 secuelas que en el baremo actual no están. Es más completo y profundo en términos de riqueza de patologías e incorpora capítulos que antes no estaban como oncología, infectología y toxicología. Son capítulos que involucran patologías que antes el trabajador las tenía que trabajar como enfermedades no listadas, hoy las va a tener como listadas y el trámite será más más franco y directo.
Sin duda me parece que si bien en términos de porcentaje de incapacidad es neutro en término de cobertura es más interesante que la versión actual.
"La experiencia de las jornadas en la provincia de Santa Fe fue muy buena", señala Subizar. Foto: Prensa SRT
¿Qué se llevan del auditorio que vino a presenciar las jornadas en Santa Fe?
-Francamente la experiencia de las jornadas en la provincia de Santa Fe fue muy buena, el público es muy atento, está interesado y ha hecho muchas preguntas. Se nota que hay un ansia de conocimiento, lo cual para nosotros es muy bueno.
Creemos que cuanto mejor estén formados y capacitados, tanto médicos como abogados locales, mejor va a funcionar el sistema, con lo cual para nosotros es muy positivo encontrarnos con un público activo y que nos pide información y aclaraciones, ese es el objetivo de estas jornadas más que la simple difusión. Es la interacción con la comunidad local que forma parte del sistema y la posibilidad de que se nutran de lo que se viene.
-¿Se puede traducir esa información con la que cuenta la SRT en números?
-Hoy el sistema de riesgo del trabajo a nivel nacional recepciona unas 687.000 denuncias de siniestros al año. De ese total el 87,5% las atienden las ART y las Comisiones Médicas. Es decir, que es un sistema que francamente funciona. Me parece que es la primera gran definición.
En particular en las comisiones médicas se homologa cerca del 85% de las incapacidades. Es decir, que de cada 10 casos con incapacidad 8,5 son consensuados con el trabajador y su abogado y para ambos es suficiente tanto la incapacidad establecida como la indemnización. Ese es otro dato que es relevante.
-¿No obstante la idea es bajar los índices de litigiosidad, qué prevé la ley para eso?
-Hay una discusión que tiene que ver con la litigiosidad y se relaciona con que la ley de adhesión N° 27.348 tiene en su artículo 2 un párrafo en donde le indica a las provincias conformar sus cuerpos periciales de acuerdo a determinadas características.
Tienen que aplicar baremo y tienen que tener honorarios desenganchados del resultado de la pericia o del pleito y eso no ha sido cumplido, pero no solo en la provincia de Santa Fe. Hay solo dos provincias que han cumplido y son Salta y Río Negro. Pero Santa Fe es la que viene más avanzada en la concreción de este cuerpo pericial.
Venimos trabajando desde hace varios meses, con el poder Ejecutivo y el Judicial, y lo que se ve es una franca voluntad de avanzar, porque son muy conscientes del problema de litigiosidad que hay en términos generales y en la provincia de Santa Fe.
-¿Dichos cuerpos periciales, dónde van a estar o cómo van a funcionar?
-Los detalles de cómo va a funcionar el cuerpo de peritos de la provincia de Santa Fe es un tema en el que sin ninguna duda va a contestar con propiedad la Justicia de Santa Fe. Lo que plantea el artículo 2 de la Ley N° 27.348 es que los peritos tienen que tener sus honorarios desenganchados del resultado de la pericia.
Y esto que parece una obviedad no es tan obvio porque en la mayoría de las provincias del país los honorarios de los peritos están enganchados al resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que si la incapacidad determinada es chica, cobran poco; y si la incapacidad determinada es grande, cobran mucho. Claramente hay un conflicto de intereses y se hace notorio en el crecimiento de determinado tipo de litigiosidad en las distintas provincias.
Hoy, a nivel nacional, de cada 10 casos que ingresan a la Justicia aproximadamente nueve son casos sin incapacidad o que ni siquiera son de origen laboral. Pero casi nueve de los que resuelve la justicia, son con incapacidad.
Esto tiene que ver con las pericias con las que el juez tiene que resolver. Si le hacemos llegar al juez una pericia de buena calidad, va a sacar buenas sentencias. En el caso en que le hagamos llegar una pericia sesgada, muy probablemente el juez no tenga de qué elementos agarrarse para sacar un valor distinto, porque esta es la pericia oficial.
Entonces, es una responsabilidad enorme para las justicias jurisdiccionales poder avanzar en la creación de los cuerpos de peritos de acuerdo a lo que establece la ley y desenganchar la retribución del perito del resultado de la pericia.
Santa Fe "es una provincia que tiene un tema de litigiosidad notoria", apunta el funcionario. Foto: SRT
-¿Por último, cómo está Santa Fe en materia de riesgos de trabajo?
-Santa Fe es una provincia que tiene resultados muy distintos, dependiendo de cuál sea la región que se observe. No es lo mismo Santa Fe ciudad capital, que Rosario, por ejemplo, ni en materia de siniestralidad ni en materia de litigiosidad, son realidades muy distintas.
En términos generales, Santa Fe es una de las provincias grandes que junto con Córdoba, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforman ese grupo que concentra cerca del 80% de los trabajadores y del empleo. Es una provincia importante y es una provincia que tiene un tema de litigiosidad notoria.
Pero a la vez es una provincia que ha tomado nota de este problema y que se está ocupando de resolverlo, lo cual es claramente positivo, sobre todo con respecto a otras provincias que quizás están un poco más demoradas.
