Entrevista

"Ha cambiado la lógica del trabajo y la forma en que se evalúan las enfermedades y los accidentes"

Ignacio Subizar, gerente de Administración de Comisiones Médicas de la SRT de la Nación, participó de las Jornadas de Actualización del Baremo Laboral, organizadas en forma conjunta con la Corte Suprema de Santa Fe.