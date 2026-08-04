El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, firmaron el decreto adjudicando a la firma SML Consultores Médicos el servicio de control médico, salud laboral y prestaciones en especie de contingencias de riesgos del trabajo para trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, pasantes y becarios. Es un contrato por el término de 24 meses y se estima que el respectivo contrato será rubricado en días más.
Adjudican a una empresa del grupo Werthein el cuidado y control de la salud laboral de estatales santafesinos
El gobernador Pullaro firmó el decreto aprobando lo actuado durante el proceso licitatorio del cual solo participó SML Consultores Médicos. El primer acuerdo regirá por dos años.
A través del decreto n° 1589, el Poder Ejecutivo dio el paso definitivo para acordar el operador del llamado Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) creado para unificar y modernizar todo lo relacionado con la salud de los empleados públicos.
El objetivo es centralizar las licencias médicas, el control de ausentismo, los accidentes de trabajo y las juntas médicas en un sistema digital único, dejando atrás métodos fragmentados o analógicos. La aplicación del sistema será gradual y una vez firmado el contrato, la firma ganadora tendrá un plazo de dos meses para ponerlo en vigencia.
SML Consultores Médicos SA cubrirá la plataforma tecnológica operativa, el control médico laboral, las prestaciones en especie por accidentes o enfermedades profesionales (Ley 24.557), las juntas médicas y los exámenes periódicos o psicofísicos.
El pliego establece un proceso gradual de puesta en marcha del sistema que comenzará con personal comprendido en el escalafón 2695, Fiscalía de Estado, gráficos, Api, Catastro y ex Dipos que están distribuidos en 296 localidades y totalizan 28.509 agentes.
Luego será el turno de Profesionales Ley 9282 y los Viales (9.860 agentes); en tercer lugar, docentes y asistentes escolares (79.365) y finalmente a personal policial y penitenciario (31.354).
Para poder pagar este nuevo servicio, en el decreto de adjudicación se realiza una modificación presupuestaria por $1.402.804.000. Es dinero de una partida general que se lo asigna específicamente al presupuesto del Ministerio de Economía que actuará como autoridad de aplicación y controlará el funcionamiento del sistema junto a IAPOS y los ministerios de Salud y Trabajo.
El año pasado, el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1838 creó el SIPSAL para unificar y optimizar la gestión de salud laboral de los agentes públicos de la provincia, al promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de los servidores públicos mediante un ambiente seguro y el fortalecimiento de la cultura de prevención.
Además para consolidar un sistema de gestión integral y unificado de licencias, riesgos del trabajo, antecedentes médicos y datos estadísticos; dotar a los procesos de celeridad, economía, transparencia e innovación digital mediante la incorporación de TICs; así como optimizar el uso de recursos humanos.
El SIPSAL se compondrá de cinco módulos, que funcionarán en forma integrada como un sistema único de gestión y administración de licencias, abarcando todas las contingencias de salud que afecten a un agente público que motiven el inicio de una solicitud de licencia y/o atención, para realizar su seguimiento, registro y conformación de la historia clínica unificada.
El módulo I es el servicio operativo y plataforma tecnológica; el II es el servicio de control médico y salud laboral; el módulo III de prestaciones en especie de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; IV de juntas médicas y el V médico de exámenes periódicos.
En los considerandos del decreto de adjudicación se marca que el SIPSAL gestionará las solicitudes de licencias por razones médicas y la atención de prestaciones en especie de riesgo del trabajo; con intervención de profesionales integrantes de la red de prestadores de la futura adjudicataria, autorizados previamente por el Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública será la autoridad de aplicación y contralor del sistema. Para poner en marcha el SIPSAL, se puso en marcha un proceso licitatorio de etapa múltiple (doble sobre). El gobierno cursó invitación a diversas empresas y solo una se presentó.
La Comisión Evaluadora consideró apta para ser seleccionada como prestadora del servicio a la firma SML Consultores Médicos; luego se analizó la oferta económica presentada por la firma, "concluyendo que el porcentaje ofertado resulta razonable, equitativo y acorde con los valores vigentes de mercado" por lo que se la consideró conveniente para los intereses de la administración.
Operador
SML Consultores Médicos es una empresa especializada en gestión de medicina laboral, control de ausentismo y auditoría de salud que pertenece al grupo económico Werthein en sociedad/asociación estratégica con el grupo D'Onofrio.
La sede central de la firma está en Avenida del Libertador al 6900 en CABA.
Convenio
En otro decreto, el n° 1574, el gobernador Pullaro aprobó el convenio específico firmado semanas atrás entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.
El objetivo del convenio es el mejoramiento permanente de la calidad del empleo a través de la ejecución de acciones de fiscalización tendientes a verificar las condiciones y medio ambiente de trabajo, promover la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y cumplir con los deberes y obligaciones en materia preventiva emergentes de tres leyes y normas complementarias.
En el decreto, Santa Fe acepta la contribución, sin reintegro, con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, dispuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, por la suma de $217.256.860 para tornar operativo el acuerdo.