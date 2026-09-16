Los precios mayoristas rebotaron al 2,1% en agosto y volvieron a correr por encima de la inflación minorista, con una aceleración impulsada principalmente por el petróleo, los productos agropecuarios y los bienes importados.
Los precios mayoristas rebotaron al 2,1% y volvieron a superar a la inflación minorista
El aumento cortó dos meses consecutivos de desaceleración y volvió a superar al Índice de precios al consumidor. Petróleo, agro e importados explicaron buena parte del salto. El dato aparece mientras la Casa Rosada acaba de ratificar en el Presupuesto 2027 que la baja de la inflación seguirá siendo uno de los pilares de su programa.
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) había sido apenas 0,8% en julio, después del 1,1% de junio, por lo que el dato difundido este miércoles por el INDEC interrumpió dos meses consecutivos de desaceleración. Los productos nacionales subieron 2,1% y los importados, 2,9%.
A largo plazo, la secuencia es distinta. El IPIM acumuló 19,1% entre enero y agosto y la variación interanual descendió de 31,1% en julio a 29,8%. Es decir: hubo una aceleración en el margen, pero continuó reduciéndose el ritmo respecto de un año atrás.
El impacto de los combustibles
La principal explicación está concentrada en pocos rubros y, sobre todo, en la energía.
Petróleo crudo y gas aumentaron 8% en agosto y aportaron 0,71 punto porcentual a la variación total del IPIM. Un mes antes habían recorrido exactamente el camino contrario: sus precios se redujeron 9,2% y le quitaron 0,91 punto al índice. Entre ambas mediciones hubo así un giro de 1,62 puntos porcentuales en su incidencia.
Esa reversión explica buena parte de por qué el 0,8% de julio se convirtió en 2,1% en agosto.
Los productos agropecuarios, en tanto, sumaron otros 0,25 puntos; alimentos y bebidas, 0,17; productos refinados del petróleo, 0,14; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, 0,10. Entre esos cinco sectores explicaron 1,37 puntos de los 2,14 que efectivamente avanzó el nivel general antes del redondeo: aproximadamente dos tercios de la suba mensual.
Dentro de esa cuenta, solamente petróleo crudo y gas junto con sus derivados refinados aportaron 0,85 punto, casi 40% del incremento.
El comportamiento también se observa al separar los distintos eslabones. Los productos primarios aumentaron 4,6%, muy por encima del 1,3% registrado por las manufacturas y la energía eléctrica. El índice básico del productor, que excluye importaciones e impuestos, también avanzó 2,3%, al igual que el índice mayorista básico.
El dato detrás del discurso
La administración de Javier Milei viene colocando a la desaceleración inflacionaria como resultado del equilibrio fiscal y el control monetario. Luis Caputo sostuvo en agosto que el orden de las cuentas públicas, monetarias y externas permitió bajar sustancialmente la inflación y planteó que todavía quedaba camino por recorrer.
La semana pasada, cuando el IPC de agosto marcó 1,7%, el ministro destacó que era la menor variación desde junio de 2025. Milei también celebró públicamente el resultado. El dato, sin embargo, quedó por encima de la expectativa que el propio presidente había planteado en marzo, cuando estimó que para agosto la inflación minorista podría “arrancar con 0”.
Ahora, mientras el IPC bajó de 2,1% en julio a 1,7% en agosto, los mayoristas hicieron el recorrido inverso: saltaron de 0,8% a 2,1%. De todos modos, no hay un traslado automático de una medición a la otra, ya que el IPIM mide bienes en la etapa mayorista, mientras el IPC incorpora servicios y otros costos de comercialización.
Además, el dato llega tras la presentación del Gobierno del Presupuesto 2027, con los supuestos macro en base a lo que pretende sostener la gestión durante el último año del actual mandato. El proyecto prevé un crecimiento del PBI de 4% para 2027, superávit fiscal y una inflación anual de 18%, después del 29% estimado para el cierre de 2026. El equilibrio de las cuentas públicas vuelve a ser presentado como la regla central del esquema.