INDEC

Los precios mayoristas rebotaron al 2,1% y volvieron a superar a la inflación minorista

El aumento cortó dos meses consecutivos de desaceleración y volvió a superar al Índice de precios al consumidor. Petróleo, agro e importados explicaron buena parte del salto. El dato aparece mientras la Casa Rosada acaba de ratificar en el Presupuesto 2027 que la baja de la inflación seguirá siendo uno de los pilares de su programa.