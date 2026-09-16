#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
INDEC

Los precios mayoristas rebotaron al 2,1% y volvieron a superar a la inflación minorista

El aumento cortó dos meses consecutivos de desaceleración y volvió a superar al Índice de precios al consumidor. Petróleo, agro e importados explicaron buena parte del salto. El dato aparece mientras la Casa Rosada acaba de ratificar en el Presupuesto 2027 que la baja de la inflación seguirá siendo uno de los pilares de su programa.

En agosto, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un rebote al 2,1%, superando a la inflación minorista (1,7%) y quebrando dos meses consecutivos de desaceleración tras el 0,8% de julio, según informó el INDEC. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.En agosto, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un rebote al 2,1%, superando a la inflación minorista (1,7%) y quebrando dos meses consecutivos de desaceleración tras el 0,8% de julio, según informó el INDEC. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Los precios mayoristas rebotaron al 2,1% en agosto y volvieron a correr por encima de la inflación minorista, con una aceleración impulsada principalmente por el petróleo, los productos agropecuarios y los bienes importados.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) había sido apenas 0,8% en julio, después del 1,1% de junio, por lo que el dato difundido este miércoles por el INDEC interrumpió dos meses consecutivos de desaceleración. Los productos nacionales subieron 2,1% y los importados, 2,9%.

asdEl índice mayorista avanzó por encima del minorista en el octavo mes del año. (Foto: REUTERS)

A largo plazo, la secuencia es distinta. El IPIM acumuló 19,1% entre enero y agosto y la variación interanual descendió de 31,1% en julio a 29,8%. Es decir: hubo una aceleración en el margen, pero continuó reduciéndose el ritmo respecto de un año atrás.

El impacto de los combustibles

La principal explicación está concentrada en pocos rubros y, sobre todo, en la energía.

Petróleo crudo y gas aumentaron 8% en agosto y aportaron 0,71 punto porcentual a la variación total del IPIM. Un mes antes habían recorrido exactamente el camino contrario: sus precios se redujeron 9,2% y le quitaron 0,91 punto al índice. Entre ambas mediciones hubo así un giro de 1,62 puntos porcentuales en su incidencia.

Mirá tambiénLa inflación baja pero la actividad no responde y Milei da órdenes de no ceder el rumbo

Esa reversión explica buena parte de por qué el 0,8% de julio se convirtió en 2,1% en agosto.

Los productos agropecuarios, en tanto, sumaron otros 0,25 puntos; alimentos y bebidas, 0,17; productos refinados del petróleo, 0,14; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, 0,10. Entre esos cinco sectores explicaron 1,37 puntos de los 2,14 que efectivamente avanzó el nivel general antes del redondeo: aproximadamente dos tercios de la suba mensual.

A tanker truck drives by a petrol station closed during a cold morning as Argentina curtails industrial gas supplies amid a historic cold snap and surging residential energy demand, in Mar del Plata, Argentina, July 3, 2025. REUTERS/Jose ScalzoLa aceleración mensual estuvo impulsada principalmente por el sector energético y los productos primarios: el petróleo crudo y el gas treparon un 8%, aportando cerca del 40% del incremento general junto a los combustibles refinados. Foto: Archivo / REUTERS / Jose Scalzo.

Dentro de esa cuenta, solamente petróleo crudo y gas junto con sus derivados refinados aportaron 0,85 punto, casi 40% del incremento.

El comportamiento también se observa al separar los distintos eslabones. Los productos primarios aumentaron 4,6%, muy por encima del 1,3% registrado por las manufacturas y la energía eléctrica. El índice básico del productor, que excluye importaciones e impuestos, también avanzó 2,3%, al igual que el índice mayorista básico.

El dato detrás del discurso

La administración de Javier Milei viene colocando a la desaceleración inflacionaria como resultado del equilibrio fiscal y el control monetario. Luis Caputo sostuvo en agosto que el orden de las cuentas públicas, monetarias y externas permitió bajar sustancialmente la inflación y planteó que todavía quedaba camino por recorrer.

Mirá tambiénLa inflación mayorista se desaceleró en julio y Milei destacó que "empezó con cero"

La semana pasada, cuando el IPC de agosto marcó 1,7%, el ministro destacó que era la menor variación desde junio de 2025. Milei también celebró públicamente el resultado. El dato, sin embargo, quedó por encima de la expectativa que el propio presidente había planteado en marzo, cuando estimó que para agosto la inflación minorista podría “arrancar con 0”.

Mirá también¿Por qué el sueldo alcanza menos si la inflación bajó? La diferencia que explica lo que pasa con el bolsillo

Ahora, mientras el IPC bajó de 2,1% en julio a 1,7% en agosto, los mayoristas hicieron el recorrido inverso: saltaron de 0,8% a 2,1%. De todos modos, no hay un traslado automático de una medición a la otra, ya que el IPIM mide bienes en la etapa mayorista, mientras el IPC incorpora servicios y otros costos de comercialización.

Además, el dato llega tras la presentación del Gobierno del Presupuesto 2027, con los supuestos macro en base a lo que pretende sostener la gestión durante el último año del actual mandato. El proyecto prevé un crecimiento del PBI de 4% para 2027, superávit fiscal y una inflación anual de 18%, después del 29% estimado para el cierre de 2026. El equilibrio de las cuentas públicas vuelve a ser presentado como la regla central del esquema.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indec
Inflación
Argentina
Gobierno nacional
Superávit Fiscal

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro