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Indicador de la Universidad Di Tella

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre y volvió a terreno positivo

La mejora fue impulsada por el Interior y los hogares de menores ingresos. El índice alcanzó 41,18 puntos tras dos meses de retrocesos.

Registro positivo en el indicador de la Universidad Di Tella vinculado a la confianza del consumidor.Registro positivo en el indicador de la Universidad Di Tella vinculado a la confianza del consumidor.
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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una recuperación durante septiembre y cortó una racha de dos meses consecutivos de caídas. El indicador elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella aumentó 2,37% respecto de agosto y alcanzó los 41,18 puntos. En la comparación interanual, el avance fue de 3,44%.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre, sobre una muestra de 1.000 casos correspondientes a población adulta de grandes centros urbanos. El resultado llega después de las bajas registradas en julio y agosto, cuando el índice había retrocedido 4,8% y 1,1%, respectivamente.

La evolución, sin embargo, no fue uniforme entre las distintas regiones ni entre los niveles socioeconómicos. Mientras el Interior y el Gran Buenos Aires mostraron mejoras, la Ciudad de Buenos Aires registró una caída. Una diferencia similar apareció entre los hogares de menores y mayores ingresos.

El consumo interno, uno de los puntos de la economía que siempre está bajo la lupa.El consumo interno, uno de los puntos de la economía que siempre está bajo la lupa.

El Interior encabezó la recuperación

El mayor incremento regional se produjo en el Interior del país, donde el ICC avanzó 5,23% en septiembre y alcanzó los 46,11 puntos. De esta manera, se ubicó por encima de los registros correspondientes al Gran Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires.

En el Gran Buenos Aires, el indicador subió 3,33% durante el mes. La comparación con septiembre del año pasado también mostró resultados positivos: la confianza aumentó 7,50% en el GBA y 3,28% en el Interior.

La situación fue diferente en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el índice retrocedió 6,78% mensual y quedó en 37,16 puntos. Además, registró una caída interanual de 8,53%, convirtiéndose en la única de las tres regiones relevadas con una variación negativa frente al mismo mes de 2025.

Por nivel socioeconómico también hubo diferencias. Los hogares de menores ingresos registraron una suba de 12,33% en el mes y llegaron a 41,29 puntos. En los hogares de mayores ingresos, en cambio, el indicador cayó 4,07% y quedó en 40,95 puntos.

La condición de llanura que posee la ciudad de Santa Fe favorece la dispersión de contaminantes en comparación con zonas de valles. Foto: Fernando Nicola.El interior, como Santa Fe, impulsó el índice positivo. Foto: Fernando Nicola.

Situación personal y expectativas

Entre los distintos componentes del índice, la percepción sobre la situación personal fue la que mostró el mayor crecimiento, con una mejora de 11,33% durante septiembre. En cambio, la evaluación de la situación macroeconómica disminuyó 0,75%.

También cayó 3,42% el componente que mide la predisposición a adquirir bienes durables e inmuebles. Dentro de este apartado se consideran las posibilidades de compra de electrodomésticos, automóviles y viviendas.

La evolución también fue diferente según el horizonte temporal. Las expectativas futuras aumentaron 3,80% respecto de agosto, mientras que las condiciones presentes tuvieron una mejora más moderada, de 0,33%.

Mirá tambiénCayó en agosto el Índice de Confianza del Consumidor en Argentina

En la comparación interanual, las condiciones presentes se ubicaron 9,42% por encima del registro de septiembre de 2025. Las expectativas futuras, en cambio, quedaron 0,24% por debajo del nivel registrado un año atrás.

El resultado general muestra una recuperación mensual de la confianza luego de dos meses de retrocesos, aunque con diferencias marcadas según la región y el nivel de ingresos. El indicador de septiembre quedó además por debajo del máximo registrado durante la actual gestión, cuando había alcanzado 47,38 puntos en enero de 2025.

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