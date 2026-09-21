#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Señales del mercado

Empresarios ven en la escasez de compradores el mayor freno a la reactivación en Argentina

El INDEC detectó carteras de pedidos deprimidas, dificultades de acceso al crédito y expectativas negativas en las fábricas. Las fábricas anticipan menos producción hasta noviembre; el comercio espera leves mejoras aunque sin efecto en el empleo.

Según los datos oficiales, el 53,6% de los industriales y el 59,6% de los supermercados y mayoristas señalan la escasez de compradores como su mayor limitación operativa, por encima del costo laboral, el financiamiento o la competencia importada. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.Según los datos oficiales, el 53,6% de los industriales y el 59,6% de los supermercados y mayoristas señalan la escasez de compradores como su mayor limitación operativa, por encima del costo laboral, el financiamiento o la competencia importada. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Industriales y comerciantes coinciden en señalar el mismo problema en la marcha de la economía argentina: faltan compradores capaces de transformar la estabilización macroeconómica en una recuperación sostenida de la actividad interna.

Las dos Encuestas de Tendencia de Negocios publicadas este lunes por el INDEC permiten observar la coyuntura desde las propias empresas. Una releva a la industria manufacturera y la otra a supermercados y autoservicios mayoristas, con información de agosto y expectativas para septiembre-noviembre.

Mirá tambiénLas exportaciones de Argentina vuelan, pero el mercado interno sigue esperando el despegue

La señal resulta consistente con las últimas estadísticas oficiales: el PBI cayó 0,6% contra el primer trimestre, el consumo privado retrocedió 2,4% y la inversión 0,8%, mientras la industria venía trabajando en julio con sólo 58,2% de su capacidad y registra la principal caída de empleo formal.

Freno al consumo interno

La respuesta de los industriales es contundente. Consultadas sobre el factor más importante que limita la posibilidad de aumentar la producción, 53,6% de las empresas señaló una “demanda interna insuficiente”. Tres meses antes eran 53,2%.

Muy atrás aparece la competencia de productos importados, mencionada por 10,1%; la incertidumbre económica, 6,7%; los problemas financieros, 4,4%; y la insuficiencia de la demanda externa, apenas 3,7%. Sólo 6,7% respondió no tener ninguna restricción.

asdEn el sector fabril, la capacidad instalada opera a niveles reducidos y el indicador de confianza empresarial continúa en terreno negativo (-20,2%).

Es un dato significativo porque ubica el principal problema lejos de restricciones clásicas de oferta como falta de equipos, materias primas, energía o trabajadores. La industria tiene capacidad para producir, pero no encuentra suficiente demanda para utilizarla.

La encuesta de los comerciantes devuelve casi la misma imagen. Entre supermercados y autoservicios mayoristas, 59,6% indicó a la demanda como principal limitación para aumentar su actividad. El costo laboral aparece segundo, con 20,2%, seguido por el financiamiento, con 6,7%.

asdPor su parte, el comercio mayorista y minorista atraviesa un presente complejo, aunque exhibe un leve optimismo para los próximos meses.

La coincidencia une dos extremos de la cadena: quienes fabrican y quienes venden encuentran la mayor dificultad del mismo lado del mostrador.

Fábricas sin expectativa de rebote

La industria llega además a los últimos meses del año con expectativas negativas. El Indicador de Confianza Empresarial del sector fue de -20,2% en agosto, deteriorándose respecto del -17,2% de julio. Más de la mitad de las empresas, 52,9%, considera que su cartera de pedidos está por debajo de lo normal y apenas 2,2% la ubica por encima.

La evaluación general tampoco mejora demasiado: 30% considera mala la situación actual de su negocio y sólo 7,7% la califica como buena. En materia financiera, 25,3% describe una situación mala y 11% una buena; además, 31,4% considera difícil acceder al crédito, frente a sólo 6% que lo considera fácil.

Mirá tambiénLa industria argentina se estabiliza en un piso bajo de su capacidad de producciónMirá tambiénCrisis metalúrgica: la actividad cayó un 6% interanual en agosto y casi un 4% frente a julio de 2026

El problema se proyecta hacia noviembre. Sólo 15,4% espera aumentar el volumen de producción, mientras 19,7% prevé reducirlo. Para la demanda interna el balance es todavía más negativo: 23,8% anticipa menores pedidos y 13,8% una mejora.

El sector externo vuelve a marcar una diferencia. Ante la consulta sobre exportaciones, 18,2% espera aumentarlas y 17,1% reducirlas, dejando un balance apenas positivo de un punto.

El empleo aparece detrás

La cautela empresaria empieza a proyectarse directamente sobre el trabajo.

Para septiembre-noviembre, apenas 3,7% de los industriales espera aumentar su dotación, contra 16,5% que proyecta reducirla. Casi ocho de cada diez prevén mantenerla sin cambios. El balance queda así en -12,8 puntos.

Mirá tambiénEl desempleo en Argentina fue de 7,9% con fuerte suba de la informalidad e impacto en Santa Fe

La misma tendencia aparece en la intensidad de utilización del personal: 17% anticipa una reducción de las horas trabajadas y sólo 5,8% espera aumentarlas.

Es una señal para seguir en el cordón industrial santafesino donde la actividad metalúrgica tiene un peso específico. En julio, este último bloque había utilizado apenas 38,3% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de todos los sectores relevados por el INDEC y donde se registraron las mayores subas del desempleo a nivel nacional.

El comercio se esperanza

Supermercados y mayoristas muestran una diferencia: la situación presente sigue siendo débil, pero las expectativas mejoran.

Sólo 7,9% calificó como buena la situación comercial de agosto y 28,1% como mala, con un balance de -20,2 puntos. Sin embargo, para septiembre-noviembre 19,1% espera una mejora y apenas 6,7% un empeoramiento, dejando un balance positivo de 12,4.

Mirá tambiénLos Juegos Suramericanos ya generaron más de $5.500 millones en Santa Fe

Ese optimismo todavía no se convierte en decisiones expansivas. Los pedidos a proveedores presentan un balance de -4,5 puntos y, en materia laboral, 13,5% de las empresas prevé reducir personal contra sólo 2,2% que anticipa aumentarlo.

El crédito tampoco aparece como motor. Para 36% de supermercados y mayoristas el acceso al financiamiento es difícil y sólo 3,4% lo considera fácil. A la vez, 62,9% espera aumentar sus precios de venta durante los próximos tres meses.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indec
Argentina
Industria
Consumo
Actividad económica

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro