La actividad metalúrgica sigue sin encontrar un piso y sus indicadores empeoran mes a mes. En agosto, registró una caída del 6,1% interanual y del 3,9% frente a julio. Así, acumuló una contracción del 5,6% en los primeros ocho meses del año.
Crisis metalúrgica: la actividad cayó un 6% interanual en agosto y casi un 4% frente a julio de 2026
Agosto fue uno de los peores meses del año para la actividad, que acumuló un retroceso del 5,6% en los primeros ocho meses.
El deterioro también se refleja en el empleo y en las expectativas empresariales. La ocupación cayó un 2,5% interanual y un 0,3% frente a julio. Además, el 68,1% de las empresas no prevé aumentar su producción: el 46,8% espera que se mantenga sin cambios y el 21,3% anticipa nuevas caídas. En este contexto, el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones financieras.
Según el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la utilización de la capacidad instalada fue del 39,6%. Esto representa una caída interanual de 5,2 puntos porcentuales y sitúa el indicador en niveles similares a los peores meses de la pandemia.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la producción metalúrgica aún no muestra una recuperación significativa: seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen sin utilizar, lo que impide vislumbrar un horizonte de recuperación”.
También agregó: “La demanda mantiene comportamientos dispares entre los sectores productivos, y esta situación ya empieza a afectar la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones. Por eso, es fundamental generar condiciones que impulsen una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad”.
Según el relevamiento del Centro de Estudios de ADIMRA, todos los sectores metalúrgicos registraron fuertes retrocesos: Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%). La caída también se extendió a todas las provincias relevadas: Entre Ríos (-8,8%), Córdoba (-7,8%), Buenos Aires (-7,3%), Santa Fe (-4,4%) y Mendoza (-0,8%).