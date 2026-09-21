La meta central del 62° Coloquio de Idea, que reúne a grandes empresarios del país, propone trascender la coyuntura inmediata y apunta a debatir y definir las condiciones necesarias para garantizar un proceso de crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas.
Los empresarios debaten sobre competitividad para 20 años de crecimiento del país
Ponderan la estabilidad y ven una oportunidad para la Argentina, en un mundo que transforma simultáneamente su geopolítica, las plataformas tecnológicas, la demografía, los recursos y la energía, junto con las nuevas condiciones de acceso al capital.
Eso en un país donde los primeros 50 mil millones de dólares de inversiones del Rigi llegarán en 2027 -para no perder la ventaja impositiva- pero que posterga otras decisiones por el clima electoral del próximo año.
El empresariado argentino se prepara para debatir en Mar del Plata del 30 de septiembre al 2 de octubre con un cambio de enfoque estratégico. En el telón de fondo, la inversión total (formación bruta de capital fijo – FBCF, del INDEC), que mide la inversión real en construcciones, maquinaria, equipos, etc. (pública + privada) acumula 5 trimestres consecutivos de contracción.
Invertir la historia
Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en un mundo en transformación.
“La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida”, señaló Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia.
El Coloquio estará organizado en torno a cuatro grandes ejes que recorren los principales desafíos: megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era; los pilares necesarios para consolidar una Argentina estable; las condiciones para mejorar la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.
Megatendencias globales
La transformación simultánea de la geopolítica, las plataformas tecnológicas, la demografía, los recursos y la energía, junto con las nuevas condiciones de acceso al capital, está modificando las reglas con las que países y empresas compiten, producen e invierten. El primer eje buscará comprender qué oportunidades abre este nuevo escenario para la Argentina.
Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University, abordará el nuevo mapa global de la geopolítica; y Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, analizará el escenario financiero que viene.
También participarán Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends, para abordar los cambios demográficos; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University, quien analizará la inteligencia artificial, la innovación y la aceleración tecnológica.
Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, hablará sobre los recursos estratégicos; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.
En ese marco, IDEA plantea los siguientes puntos:
Argentina tiene una oportunidad estratégica en esta nueva era. Capturarla requiere una agenda de largo plazo que fortalezca la competitividad y acelere su integración al mundo.
El empresariado argentino debe asegurar su competitividad y pensar estratégicamente el nuevo contexto global, capturando oportunidades con inversión y transformación.
Los pilares para una Argentina estable
El segundo eje pondrá el foco en las condiciones para consolidar la estabilidad macroeconómica, necesarias para recuperar condiciones para la inversión y la planificación de largo plazo. Esto requiere también instituciones sólidas, reglas claras, seguridad jurídica y políticas capaces de trascender los ciclos políticos.
La agenda abordará estos desafíos desde distintas perspectivas. Pablo Goldberg, Managing Director y Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock, analizará las condiciones para invertir en Argentina; Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI, analizará la estabilidad institucional.
El debate sobre la Justicia contará con Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, y Diego Luciani, fiscal general, mientras que Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, aportará su experiencia sobre las condiciones que permiten construir estabilidad y sostenerla en el tiempo.
En este eje, IDEA propone:
Consolidar la estabilidad macroeconómica mediante la institucionalización de reglas fiscales y monetarias; la resolución estructural de los desequilibrios previsionales y distorsiones tributarias; la estabilidad de la moneda y la independencia del Banco Central; y la sostenibilidad externa.
Construir grandes acuerdos de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno y sostengan políticas de Estado.
De promesa a potencia
El tercer eje analizará cómo transformar las capacidades de la Argentina en mayor inversión, productividad y competitividad.
En este eje, Ryan McInerney, CEO de Visa, abordará el desafío de competir y la innovación desde los mercados globales, mientras que la mirada empresarial tendrá un lugar central con el panel “Empresas en primera persona”.
La mesa reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.
La conversación abarcará los desafíos concretos que enfrentan las empresas para crecer y competir, y las condiciones que necesita el país para reducir costos, mejorar infraestructura, avanzar en materia tributaria, transformación productiva e inserción internacional.
En este contexto, IDEA planteará que:
Argentina debe continuar avanzando en mejorar la competitividad, con especial foco en infraestructura e impuestos.
A nivel de matriz productiva, potenciar el desarrollo competitivo de la Argentina, acompañando los procesos de transformación productiva.
Desarrollar una mentalidad competitiva al interior de las empresas, acorde al nuevo paradigma.
Desarrollo argentino: educación y trabajo
El cuarto eje pondrá en el centro una condición indispensable para sostener un proceso de crecimiento durante las próximas décadas: las capacidades de las personas.
Una economía que aspire a crecer de manera sostenida necesitará transformar los años de escolarización en aprendizajes efectivos, desarrollar el capital humano que demanda una economía cada vez más compleja y generar oportunidades de empleo formal y de calidad.
La agenda educativa reunirá a Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; y Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía.
El bloque incluirá además la participación de Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, quien presentará la educación como una agenda prioritaria. El eje continuará con los cambios en el mundo del trabajo.
Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, junto con Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture, abordarán cómo las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas están modificando las formas de trabajar y los desafíos que esto plantea para empresas, trabajadores y políticas públicas.
La visión de IDEA en este eje es:
Argentina necesita avanzar en políticas de mediano plazo que permitan recuperar los niveles educativos básicos y, al mismo tiempo, abordar los desafíos estructurales para impulsar transformaciones que nos permitan acercarnos a estándares educativos globales.
Las formas de trabajo han cambiado significativamente, por lo que resulta clave revertir la expansión de la informalidad y avanzar en las reformas pendientes para modernizar el sistema laboral.
La discusión se ampliará con el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, que pondrá el foco en las nuevas formas de liderazgo, representación y construcción de influencia. Participarán Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.