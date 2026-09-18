El presidente Javier Milei recorrió este viernes las instalaciones de Compañía Mega S.A. en Bahía Blanca, Buenos Aires, donde recibió detalles sobre el proyecto de expansión de la empresa incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Milei recorrió inversiones clave del RIGI en Bahía Blanca y encabezó un acto partidario
Durante su paso por el polo bonaerense, el mandatario conoció inversiones proyectadas y mantuvo un encuentro para fortalecer el armado político hacia el 2027.
Durante la jornada, el mandatario también sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de urea que, según las proyecciones oficiales, será la mayor de la región.
Encuentro partidario con la militancia bonaerense
Hubo otra actividad más para terminar la jornada: Milei se reunió con la militancia y dirigentes territorial. Siempre acompañado por la presidenta del partido, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
Durante la reunión, tal como informó Presidencia, "se destacó el trabajo de quienes sostienen y hacen crecer el espacio en cada localidad bonaerense.
También se reafirmó el objetivo de consolidar la organización partidaria en toda la provincia, lograr la reelección de Javier Milei y fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad de distritos en las elecciones de 2027".
Durante su visita al complejo industrial, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de crecimiento de la compañía.
Mega prevé invertir US$ 365,4 millones para ampliar su capacidad productiva y potenciar la exportación de hidrocarburos, con un proyecto que permitirá incrementar en 27% su capacidad de procesamiento y generar 770 empleos directos e indirectos.
La iniciativa tendrá impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno. En paralelo, durante el traslado hacia la sede de Mega, el Presidente sobrevoló los terrenos contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía avanzará con la construcción de su nueva planta de urea, tras la aprobación de su adhesión al RIGI.
Inversión millonaria de Pampa Energía
El proyecto de Pampa Energía contempla una inversión de US$ 2.700 millones y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas de urea por año a partir de 2029.
La compañía prevé destinar parte de esa producción al mercado interno y el resto a la exportación, con una generación estimada de US$ 1.000 millones en divisas entre ventas externas y sustitución de importaciones.
Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También participaron de la recorrida Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; y Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega.
Nueva planta de Louis Dreyfus
Luego de la actividad, la comitiva presidencial se trasladó al predio donde la empresa Louis Dreyfus Company construirá una planta de molienda para el procesamiento de semillas oleaginosas, con una inversión de US$ 400 millones, que tendrá una capacidad industrial de hasta 4.000 toneladas por día.
Del evento participaron el gerente de Louis Dreyfus Company en Bahía Blanca, Juan Matías Kavaliunas; y el director de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.
De acuerdo a lo que informó el oficialismo, la empresa, una de las principales comercializadoras y procesadoras de productos agrícolas a nivel mundial, "desarrollará el nuevo proyecto de procesamiento de semillas, principalmente de girasol y soja, en un predio de 12 hectáreas adyacente a la terminal portuaria de Bahía Blanca".
"La inversión incluye la instalación de modernos equipos diseñados para el procesamiento eficiente de oleaginosas, incluidos sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado. La planta también contará con un área integrada para la recepción de semillas y la carga de subproductos del procesamiento —harinas, pellets y aceites—, así como con sistemas cerrados de transporte de productos diseñados para operación continua y un mayor control de emisiones", concluyó el comunicado.
A su vez, apuntó que "la nueva planta se convertirá en una de las instalaciones de molienda de semillas de girasol más grandes del mundo, con una producción estimada de 400 mil toneladas de aceite crudo de girasol y 75 mil toneladas de aceite crudo de soja por año"