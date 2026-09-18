Patricia Bullrich, senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), volvió a quedar en el centro de la escena política tras publicar en sus redes sociales un video musicalizado con una canción de Lali Espósito, una de las artistas más cuestionadas públicamente por el presidente Javier Milei.
El sorpresivo video de Patricia Bullrich con música de Lali Espósito
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado compartió una publicación musicalizada con “No me importa”, luego de cuestionar la falta de coordinación oficial en el tratamiento de la ley.
La publicación incluyó el tema “No me importa”, cuya letra contiene referencias a la autonomía personal y a la decisión de no modificar las propias convicciones frente a las críticas. El gesto generó repercusiones en el ámbito político por el contexto en el que se produjo y por la relación conflictiva que el oficialismo mantuvo con la cantante.
El video apareció luego de una serie de declaraciones de Bullrich sobre las diferencias internas en torno al proyecto vinculado con la discapacidad y las pensiones por invalidez. La legisladora había reconocido que desconocía modificaciones incorporadas por el Ministerio de Economía al texto que debía debatirse en el Congreso.
Cruces por Discapacidad
En declaraciones radiales, Bullrich cuestionó la falta de coordinación dentro del oficialismo y reclamó una instancia de discusión política previa al envío de los proyectos a las comisiones legislativas.
La senadora manifestó su malestar por no haber sido informada sobre los cambios introducidos en el articulado y advirtió sobre las consecuencias que esa situación podía tener en las negociaciones con los bloques aliados.
En ese marco, sostuvo que no aceptaría que la tomaran por tonta ni que la hicieran quedar como si estuviera engañando a otros sectores parlamentarios. También remarcó que ese tipo de situaciones perjudicaba el diálogo legislativo.
Bullrich planteó la necesidad de contar con una mesa política en la que se definan de manera abierta las estrategias y los contenidos de las iniciativas antes de que lleguen al debate en comisión.
El gesto musical
La elección de “No me importa” sumó un componente de ironía al episodio, debido a las diferencias públicas entre Milei y Lali Espósito. La canción contiene versos que aluden a la independencia frente a las críticas y a la decisión de sostener una postura propia.
Entre sus fragmentos, el tema expresa: “No voy a cambiar, por mucho que ladren”, una frase que cobró relevancia en el contexto de las tensiones políticas que atravesaba el oficialismo.
La publicación de Bullrich se produjo en medio de las repercusiones por sus cuestionamientos a la coordinación interna y abrió nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre la conducción parlamentaria y otros sectores del Gobierno.
El episodio reunió dos situaciones que marcaron la agenda política de la senadora: por un lado, sus reclamos por la gestión legislativa del proyecto sobre discapacidad; por otro, una publicación que utilizó la música de una artista enfrentada públicamente con el Presidente.
Aunque el video no incluyó una explicación explícita sobre el motivo de la elección musical, su difusión coincidió con el momento de tensión dentro del oficialismo y generó atención por el significado que podía adquirir en ese escenario.