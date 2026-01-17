El llamativo posteo de Lali Espósito tras la aparición de Milei en Jesús María

Los cruces entre el presidente Javier Milei y Lali Espósito sumaron un nuevo episodio tras la presencia del mandatario en la 60ª edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Esta vez, fue un mensaje de la artista en redes sociales el que volvió a encender interpretaciones y debates.
El posteo apareció luego de que se viralizara un video del ingreso del jefe de Estado al anfiteatro José Hernández, en el momento en que el Chaqueño Palavecino daba inicio a su show frente a una multitud.
En respuesta a esas imágenes, la cantante utilizó su cuenta en la red social X para publicar un texto breve pero sugestivo: “Qué sorpresa.Qué alegría¡Larga vida a los festivales populares!”. La frase, sin menciones directas, quedó abierta a distintas interpretaciones.
El posteo de Lali ante la presentacion de Milei en Córdoba.
Para algunos usuarios, se trató de un mensaje literal y celebratorio sobre los eventos culturales. Para otros, el tono fue leído como una ironía que remitió a su recordado comentario “Qué peligroso. Qué triste”, publicado durante las PASO de 2023, cuando Milei resultó el candidato más votado.
Repercusión en redes sociales
La publicación tuvo un fuerte impacto en pocas horas. El mensaje superó los 5.300 retuits y cosechó cerca de mil respuestas, muchas de ellas analizando el sentido del comentario y su posible destinatario.
Lali Espósito, tras las PASO afirmó que estaba preocupada por la victoria de Javier Milei.
Otro detalle que llamó la atención fue el horario en el que se realizó el posteo: a la 1.56 de la madrugada, un dato que también fue motivo de conversación entre los usuarios.
Un vínculo marcado por la tensión pública
El intercambio volvió a poner en foco la relación distante y tensa entre el presidente y la artista, una dinámica que ya había quedado expuesta en ocasiones anteriores y que suele reactivarse cada vez que alguno de los dos realiza apariciones públicas de alto impacto.
En este contexto, el mensaje de Espósito volvió a instalar el debate sobre el cruce entre política, cultura popular y redes sociales, un terreno donde cada palabra adquiere múltiples significados.