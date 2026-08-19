La serie de Moria Casán volvió a quedar en el centro de una polémica que excede a la propia ficción. Marcelo Polino reveló un episodio ocurrido durante la grabación del último capítulo y apuntó contra Lali Espósito, a quien acusó de haberse mantenido alejada del grupo de amigos de la diva.
Polino vs. Lali Espósito: la guerra desatada por la serie de Moria en Netflix
El periodista contó un episodio ocurrido durante el rodaje de la biopic de Moria Casán y aseguró que la cantante decidió mantenerse apartada del grupo.
La situación se produjo mientras se filmaba una escena especial que recreaba el festejo por los 80 años de Moria. Según relató Polino en La mañana con Moria, varios de los amigos históricos de la conductora compartieron un espacio durante la espera para grabar.
Entre los presentes estaban Elizabeth "La Negra" Vernaci, las hermanas Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons, entre otras figuras. Sin embargo, de acuerdo con el relato del periodista, Lali permaneció en otra habitación del lugar.
"Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros", afirmó Polino, quien aclaró que la cantante se encontraba en otro sector mientras el resto de los invitados permanecía reunido.
El origen del distanciamiento
La declaración de Polino no se limitó al episodio ocurrido durante el rodaje. El periodista recordó que su relación con Lali se quebró años atrás, después de una serie de situaciones que, según su versión, lo llevaron a tomar distancia de la cantante.
Polino explicó que durante una década se consideró una suerte de "padrino" del fandom de Lali, pero sostuvo que hubo actitudes de la artista que no le gustaron. También recordó una situación ocurrida cuando trabajaba en Telefe y tenía un programa que salía después de las galas de La Voz Argentina.
Según contó, mientras otras figuras del programa habían pasado por su ciclo, Lali nunca habría encontrado tiempo para hacerlo. "Yo me hinché las bolas", relató el periodista al recordar aquel episodio.
La disputa también adquirió una dimensión política después del enfrentamiento público entre Lali y Javier Milei. Polino había cuestionado a la cantante por sus declaraciones posteriores a las elecciones de 2023, aunque ahora aseguró que el distanciamiento entre ambos comenzó antes de aquella controversia.
La respuesta de Lali Espósito
Lali no dejó pasar las declaraciones y respondió a través de un mensaje enviado a Ángel de Brito, quien lo leyó en LAM. La cantante negó la versión de Polino y aseguró que existen elementos que permitirían comprobar que su relato no coincide con lo ocurrido durante la grabación.
"Lo que dice que estuve sola en otro lado no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear", sostuvo Lali, según trascendió.
La artista mencionó los horarios de grabación y las fotografías y contenidos que publicó durante aquella jornada como elementos para respaldar su versión. Además, calificó las declaraciones del periodista como "una gran maldad" y sostuvo que detrás de sus dichos existirían viejas diferencias personales.
Lali también vinculó las críticas de Polino con su cercanía con Javier Milei y con el vínculo del periodista con Fátima Florez. "Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche", afirmó.
Polino no se calla
La disputa tuvo un nuevo capítulo cuando Polino publicó una aclaración en sus redes sociales. El periodista aseguró que su intención era ponerle punto final a las versiones y explicó que su distanciamiento con Lali comenzó en 2021.
"Mi distanciamiento con Lali es de 2021, cuando se portó para el orto conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre", escribió.
También negó que sus declaraciones tuvieran relación con la grieta política. "No flashes 'trasfondos políticos'. Javier Milei ni era diputado cuando pasó", señaló Polino, en referencia al origen de su conflicto personal con la cantante.
Sobre la grabación de la serie de Moria, mantuvo su versión y aseguró que simplemente contó lo que había observado durante aquella jornada.
"Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo. Es lo que pasó", sostuvo.
Finalmente, Polino apeló a la ironía para cerrar su mensaje y le pidió a Lali que, si necesitaba realizar alguna aclaración, se comunicara directamente con él.
"Calma. Menos Netflix mental y más realidad", concluyó.
La controversia se suma a las versiones que habían surgido luego de la ausencia de Lali en la presentación oficial de la serie de Moria Casán. Sin embargo, la propia Moria había negado que existiera un conflicto con la cantante y explicó que no había intervenido en la organización de las invitaciones.
Mientras tanto, el cruce entre Polino y Lali volvió a instalar la atención sobre la relación entre la cantante y la diva, especialmente después de que ambas compartieran escenario en los shows de Lali en Vélez.
Por ahora, cada protagonista sostiene su propia versión de lo ocurrido. Polino asegura que se limitó a contar una situación que presenció durante la filmación, mientras que Lali sostiene que su relato es falso y que existen pruebas para demostrarlo.