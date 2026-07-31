La serie sobre la vida de Moria Casán todavía no llegó a la pantalla, pero ya se convirtió en tema de conversación. A la expectativa que generó el lanzamiento del tráiler oficial se sumó una inesperada polémica protagonizada por Sabrina Rojas, quien confirmó que no asistirá a la avant premiere de la producción para no encontrarse con Griselda Siciliani.
La serie de Moria no empezó y ya generó polémica: qué pasó
Sabrina Rojas aseguró que no asistirá al estreno de la producción sobre la vida de Moria Casán para evitar cruzarse con Griselda Siciliani. La ficción, que llegará próximamente a Netflix, ya quedó envuelta en una controversia antes de su lanzamiento.
La conductora reveló que recibió una invitación para la presentación de la serie, aunque decidió rechazarla. El motivo no está relacionado con la ficción ni con su protagonista, sino con la presencia de Siciliani, una de las actrices que interpreta a Moria en distintas etapas de su vida.
Durante su participación en Sálvese quien pueda, el programa que conduce de manera temporal en América TV, Rojas fue consultada sobre el estreno y respondió sin rodeos. "Me invitaron también, pero no voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No me interesa en lo más mínimo", expresó.
Luego profundizó sobre la razón de su decisión y lanzó una frase que rápidamente tuvo repercusión en los medios y las redes sociales: "No quiero cruzarme a esa mujer", dijo en referencia a Griselda Siciliani.
Un conflicto que sigue abierto
La tensión entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani tiene un antecedente conocido. El vínculo se deterioró luego de que se hiciera pública la relación entre Siciliani y Luciano Castro, expareja de Rojas y padre de sus hijos.
Desde entonces, la conductora manifestó en distintas oportunidades su incomodidad con la situación y evitó cualquier acercamiento con la actriz. Sus recientes declaraciones dejaron en claro que la distancia entre ambas permanece intacta, incluso cuando el motivo del encuentro era la presentación de una producción ajena al conflicto personal.
Las palabras de Rojas volvieron a instalar el tema en la agenda del espectáculo y terminaron opacando, al menos por unas horas, la promoción de una de las apuestas más importantes de Netflix para este año.
La apuesta de Netflix sobre la vida de "La One"
La controversia surgió apenas horas después de la presentación oficial del tráiler de la serie basada en la vida de Moria Casán. La propia diva encabezó el evento y celebró la llegada del proyecto, que recorrerá su historia personal y artística desde sus comienzos hasta la actualidad.
"Me impresiona estar globalizada", expresó Moria durante la presentación, visiblemente emocionada por el alcance internacional que tendrá la producción.
La ficción contará con tres actrices para interpretar las distintas etapas de la vida de la vedette. Sofía Gala Castiglione dará vida a la juventud de Moria, Griselda Siciliani la interpretará en los años de mayor popularidad y Cecilia Roth encarnará su etapa más madura.
Con un elenco de figuras y una de las personalidades más icónicas del espectáculo argentino como eje de la historia, la serie aparece como uno de los estrenos más esperados del año. Sin embargo, antes de su debut, el proyecto ya quedó atravesado por una polémica que promete seguir alimentando el interés del público.