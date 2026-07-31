Comentarios picantes

La serie de Moria no empezó y ya generó polémica: qué pasó

Sabrina Rojas aseguró que no asistirá al estreno de la producción sobre la vida de Moria Casán para evitar cruzarse con Griselda Siciliani. La ficción, que llegará próximamente a Netflix, ya quedó envuelta en una controversia antes de su lanzamiento.