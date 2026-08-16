Diva nacional

Moria Casán celebra 80 años con el éxito de su serie en la pantalla chica

La conductora, actriz y vedette festeja su cumpleaños en plena repercusión de la producción audiovisual que explora su vida y legado en la cultura argentina, destacando su trayectoria, capacidad de reinvención y su impacto en el mundo del espectáculo.