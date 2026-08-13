"No nos hablamos"

Moria Casán rompió el silencio tras el estreno de su serie: las razones detrás de las ausencias de Susana Giménez y Lali Espósito

Tras la presentación de su esperada biopic, "La One" habló en exclusiva sobre el distanciamiento con la conductora y aclaró por qué la cantante no estuvo presente en el evento de lanzamiento.