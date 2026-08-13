A horas de la presentación oficial de su esperada biografía audiovisual en las plataformas de streaming, Moria Casán se refirió públicamente a dos faltazos que generaron inmediato revuelo en la escena del espectáculo nacional. En una entrevista concedida a Bondi Live este jueves 13 de agosto, "La One" aclaró de manera frontal los motivos por los cuales ni Susana Giménez ni Lali Espósito estuvieron presentes en el avant premiere de la ficción que repasa las distintas etapas de su intensa trayectoria artística.
Moria Casán rompió el silencio tras el estreno de su serie: las razones detrás de las ausencias de Susana Giménez y Lali Espósito
Tras la presentación de su esperada biopic, "La One" habló en exclusiva sobre el distanciamiento con la conductora y aclaró por qué la cantante no estuvo presente en el evento de lanzamiento.
El distanciamiento con Susana Giménez: "No nos hablamos"
Una de las incógnitas principales rodeaba la figura de Susana Giménez, socia histórica de escenarios, camarines y momentos estelares de la televisión argentina. Moria no dudó en reconocer la brecha actual que las separa y confirmó que la diva de los teléfonos ni siquiera se comunicó con ella para felicitarla por el lanzamiento del proyecto.
"Susana no me escribió para felicitarme, nosotros no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", reveló Casán de manera directa.
Sin embargo, la artista buscó desactivar cualquier hipótesis de un conflicto beligerante y precisó la naturaleza real del vínculo en la actualidad: "No es un enfrentamiento, es una distancia. Yo siempre contesté con una ironía sobre Susana, capaz a ella le molestó. En la serie se ve mucho compañerismo, en el momento que estuvimos nos acompañamos mucho. Ella se divertía mucho conmigo y yo con ella".
Lali Espósito y la organización del evento
Respecto a la inasistencia de Lali Espósito —cuyo nombre había circulado fuertemente durante las primeras fases de preproducción de la serie—, la actriz y conductora aclaró que la logística del evento estuvo completamente al margen de sus decisiones personales.
Moria explicó que no participó de la nómina ni del armado de las invitaciones para la presentación formal. Además, cabe recordar que aunque en su momento se contempló la posibilidad de que Lali encarnara la etapa juvenil de la diva, la producción finalmente optó por un elenco compuesto por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth para personificarla en sus distintos periodos de vida.
El debut de la serie biográfica sobre Moria Casán no solo marca un hito en las producciones locales para plataformas globales, sino que vuelve a encender los reflectores sobre la intrincada trama de afectos, ironías y complicidades que definen a las máximas figuras de la cultura popular argentina. Lejos de dramatizar los alejamientos, "La One" reafirma su estilo inconfundible: autenticidad sin rodeos y la certeza de que su historia se escribe en tiempo presente.