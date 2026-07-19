Susana Giménez ya se encuentra nuevamente en su casa después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica y recibir el alta médica.
Susana Giménez recibió el alta tras ser operada y continúa la recuperación en su casa
La conductora fue dada de alta luego de permanecer internada por una intervención quirúrgica programada. Desde su entorno aseguraron que la recuperación avanza de manera favorable y que continuará con reposo y controles médicos en su domicilio.
La conductora regresó al país para realizarse el procedimiento, que había sido recomendado por los especialistas tras varios meses de tratamientos destinados a aliviar las molestias derivadas de problemas en la columna y una rodilla.
Según informaron personas cercanas a la diva, la operación se desarrolló según lo previsto y la evolución posterior permitió que abandonara el sanatorio para continuar la recuperación en su hogar.
Una cirugía programada tras meses de tratamientos
La intervención fue el desenlace de un proceso que Susana Giménez venía transitando desde hacía tiempo. Durante los últimos meses había viajado a Madrid para someterse a un tratamiento innovador con el objetivo de evitar una cirugía y reducir los dolores que afectaban su movilidad.
La propia conductora había explicado que permaneció varias semanas en España realizando sesiones diarias con equipamiento de última generación, aunque reconoció que los resultados no fueron los esperados.
Con el regreso a la Argentina, el equipo médico que sigue su caso evaluó nuevamente el cuadro clínico y concluyó que la mejor alternativa era realizar una intervención quirúrgica. Si bien no trascendieron detalles técnicos del procedimiento, desde su entorno señalaron que la operación estaba planificada y que se desarrolló sin complicaciones.
Tras permanecer algunos días internada para controlar la evolución postoperatoria, los profesionales autorizaron el alta médica. La conductora continuará ahora con reposo, controles periódicos y un proceso de rehabilitación que buscará favorecer una recuperación completa antes de retomar sus actividades habituales.
Las primeras informaciones sobre su estado de salud generaron preocupación entre sus seguidores, especialmente porque la intervención coincidió con un período en el que Susana tenía previsto participar de distintos compromisos personales y profesionales. Sin embargo, quienes la acompañan transmitieron tranquilidad y remarcaron que la evolución es favorable.
Según trascendió, la conductora permanece acompañada por su hija Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse y por familiares cercanos, quienes colaboran durante esta etapa de recuperación.
Cómo sigue su recuperación y qué pasará con sus proyectos
El alta médica no implica el final del tratamiento. Los especialistas indicaron que Susana deberá respetar un período de reposo y avanzar de manera progresiva con la rehabilitación para recuperar plenamente la movilidad y evitar recaídas.
La prioridad, por el momento, será completar esa recuperación antes de definir nuevas actividades laborales o viajes. En los últimos meses se había especulado con distintas apariciones públicas, incluso con la posibilidad de acompañar la cobertura del Mundial 2026, aunque esos planes quedaron sujetos a la evolución de su estado físico. Antes de la cirugía incluso había trascendido que podría modificar su agenda por cuestiones de salud.
Pese a ello, semanas después Susana finalmente viajó a Estados Unidos junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse para seguir de cerca a la Selección Argentina durante el Mundial, una decisión que reflejó su intención de retomar gradualmente algunas actividades una vez que los médicos lo consideraron posible.
A lo largo de su trayectoria, la conductora atravesó distintos tratamientos médicos sin abandonar por completo su actividad profesional. En esta oportunidad, quienes la rodean aseguran que el objetivo principal es priorizar la recuperación y respetar todas las indicaciones del equipo médico antes de pensar en nuevos compromisos.
Susana Giménez, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, mantiene desde hace décadas una intensa agenda entre Buenos Aires, Punta del Este y distintos destinos internacionales. Esa dinámica se redujo en los últimos meses debido a las molestias físicas que motivaron las consultas médicas y, finalmente, la decisión de avanzar con la cirugía.
Mientras continúa el reposo en su domicilio, el entorno de la conductora transmite un mensaje de tranquilidad. La recuperación evoluciona de acuerdo con lo esperado y los próximos controles médicos serán determinantes para establecer los tiempos de la rehabilitación.
Por ahora, la recomendación es mantener un perfil bajo, evitar esfuerzos y concentrarse en una recuperación completa que le permita retomar sus actividades con normalidad en las próximas semanas.