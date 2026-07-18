La expectativa por saber quién sucederá a Lali Espósito —encargada de la canción patria en la histórica final de Qatar 2022— se transformó este sábado en un verdadero rompecabezas logístico. María Becerra tenía pautada su presentación en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero en las últimas horas la organización del evento emitió un comunicado de urgencia que modificó el esquema de la noche, adelantando su concierto dos horas y media.
El cambio de agenda de María Becerra que apunta a que cantará el himno en la final del Mundial
A horas del trascendental partido decisivo entre la Selección Argentina y España por la final del Mundial 2026, una sorpresiva modificación en el itinerario de la artista de Quilmes encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo.
'Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas', informaron desde las redes oficiales del festival europeo. El enroque horario, que llevó a que su compatriota Nathy Peluso postergara su salida a escena para la 1:25 de la madrugada, liberaría el margen de tiempo necesario para que la cantante emprenda un vuelo directo hacia los Estados Unidos, llegando a tiempo a la ceremonia previa del cotejo mundialista.
La danza de nombres y el guiño del capitán
Si bien la danza de nombres para ocupar el prestigioso lugar protocolar incluyó durante los últimos días a figuras de la talla de Tini Stoessel, Andrés Calamaro o la propia Lali Espósito, el nombre de Becerra cobró una fuerza inusitada tras este quiebre de agenda.
A la par de las especulaciones de los fanáticos, la opinión pública no tardó en recordar el estrecho y cálido vínculo que une a la cantante con el plantel nacional, y fundamentalmente con el capitán del equipo. En mayo de 2024, en la antesala de la Copa América, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo revolucionaron Miami al asistir a una fiesta Bresh donde actuaba la quilmeña.
'Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo: "esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte". La fue a buscar, nos saludamos, fue todo muy lindo', relató Becerra dejando en claro la mutua admiración que se profesan.
La palabra de 'La Sole' desde el misterio
Otra de las grandes candidatas que figuraba en la consideración de la organización era Soledad Pastorutti. La referente de la música santafesina sumó cuotas de misterio en las últimas horas del sábado al ser consultada sobre la posibilidad de ponerse al frente del micrófono en la cita del MetLife.
'Para mí sería un honor. Por el momento no se sabe demasiado, en realidad no puedo decir mucho', dijo en diálogo con medios nacionales la nacida en Arequito, manteniendo un halo de prudencia pero sin cerrar la puerta a las sorpresas de último momento que suele deparar el protocolo de la FIFA.
Con el reloj de arena corriendo y millones de hinchas pendientes de cada detalle entre suelo ibérico y la Costa Este estadounidense, la incógnita musical parece empezar a resolverse a favor de la música urbana nacional, proyectando la bandera argentina hacia los ojos del planeta entero.