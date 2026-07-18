¿Camino a Nueva York?

El cambio de agenda de María Becerra que apunta a que cantará el himno en la final del Mundial

A horas del trascendental partido decisivo entre la Selección Argentina y España por la final del Mundial 2026, una sorpresiva modificación en el itinerario de la artista de Quilmes encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo.