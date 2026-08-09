Próxima a cumplir 80 años

Moria Casán sorprendió a Natalia Oreiro al contar su insólito secreto de belleza: “Esperma de salmón”

La actriz y conductora compartió en la mesa de Mirtha Legrand el tratamiento que, según contó, utiliza para cuidar su piel. La confesión generó sorpresa y risas entre Natalia Oreiro y Adrián Suar.