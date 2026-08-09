Moria Casán volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados de una mesa televisiva. Invitada a La Noche de Mirtha, la actriz y conductora contó cuál es, según sus propias palabras, uno de los secretos detrás del aspecto de su piel y sorprendió a Natalia Oreiro y Adrián Suar con una respuesta inesperada: aseguró que utiliza un tratamiento a base de esperma de salmón.
Moria Casán sorprendió a Natalia Oreiro al contar su insólito secreto de belleza: “Esperma de salmón”
La actriz y conductora compartió en la mesa de Mirtha Legrand el tratamiento que, según contó, utiliza para cuidar su piel. La confesión generó sorpresa y risas entre Natalia Oreiro y Adrián Suar.
La conversación surgió a partir de un comentario de Mirtha Legrand sobre el estado de la piel de Casán y rápidamente derivó en un intercambio cargado de humor.
La revelación no pasó inadvertida para el resto de los invitados. Oreiro reaccionó con sorpresa y pidió precisiones sobre lo que acababa de escuchar, mientras Suar intentó interrumpir el intercambio entre risas. Casán, fiel a su estilo, mantuvo la naturalidad y explicó que ya había hablado de este tratamiento con Legrand.
El tratamiento que contó Moria Casán
Todo comenzó cuando Mirtha Legrand observó el aspecto de la piel de Casán y la elogió durante la emisión. Ante el comentario, Moria respondió que utilizaba “esperma de salmón” como parte de su cuidado facial.
La respuesta tomó por sorpresa a Natalia Oreiro, quien inmediatamente preguntó de qué se trataba. Adrián Suar también intervino para remarcar lo inesperado de la confesión y volvió a preguntar por el producto. Casán repitió entonces que se trataba de esperma de salmón.
La artista relató además que un hombre le había recomendado el procedimiento y que incluso se había ofrecido a llevarla con un médico para realizarlo. Según su relato, la propuesta surgió después de que esa persona destacara el estado de su piel.
La conversación continuó entre comentarios y bromas de los invitados. Oreiro intentó reconstruir cómo era el tratamiento y quién era el profesional que lo realizaba, mientras Moria insistía en que ese era uno de los recursos que utiliza para cuidar su apariencia.
El tratamiento mencionado por Casán se vincula con procedimientos estéticos que utilizan componentes derivados del salmón, aunque la expresión utilizada durante el programa generó particular sorpresa por su formulación.
En este sentido, lo contado por la artista debe entenderse como el relato de una práctica personal y no como una recomendación médica ni como una indicación para el cuidado de la piel.
La propia Casán ya había hablado públicamente de este tema meses atrás. En marzo, durante su programa La Mañana con Moria, había contado que se había realizado un tratamiento en la zona del cuello y había mencionado nuevamente el uso de esperma de salmón.
En aquella oportunidad también describió otros productos y procedimientos vinculados al cuidado estético.
Moria, Mirtha y una charla sobre el paso del tiempo
Después de la sorpresa inicial, la conversación tomó otro rumbo y se concentró en Mirtha Legrand y su extensa trayectoria en televisión. Casán destacó el estado de la conductora y elogió su permanencia frente a las cámaras.
Legrand, que se encuentra próxima a cumplir 100 años, reflexionó durante la mesa sobre su edad y sobre el hecho de continuar trabajando. Suar recordó que ya se prepara la celebración de su cumpleaños, mientras Oreiro planteó en tono de humor que su trayectoria podría merecer un récord Guinness.
Moria también destacó que Legrand continúa ocupando un lugar central en la televisión argentina y puso el foco en la continuidad de su carrera.
La conductora, por su parte, contó que desde pequeña había querido ser artista y recordó que su sueño no estaba relacionado con convertirse específicamente en bailarina o cantante, sino con desarrollar una carrera en el mundo del espectáculo.
El intercambio se produjo en un momento particular para Casán, que se encuentra próxima a cumplir 80 años y atraviesa una etapa de fuerte exposición pública.
A mediados de agosto está previsto además el estreno de la serie de ficción inspirada en su vida, una producción de Netflix en la que tres actrices interpretan diferentes etapas de su trayectoria: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.
La presencia de Casán en la mesa de Mirtha permitió así recorrer distintos aspectos de su vida pública: desde su particular manera de hablar sobre los tratamientos estéticos hasta su vínculo con otras figuras históricas del espectáculo argentino.
La escena que más repercusión generó, sin embargo, fue la confesión inicial sobre el tratamiento facial. La reacción de Oreiro y Suar convirtió el comentario en uno de los momentos destacados del programa, mientras Moria mantuvo su postura y volvió a contar, con absoluta naturalidad, el procedimiento que asegura utilizar para cuidar su piel.