Netflix dio a conocer el tráiler oficial de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que llegará a la plataforma el próximo 14 de agosto. La producción recorrerá distintos momentos de la trayectoria de la artista y mostrará cómo construyó uno de los personajes más influyentes del espectáculo argentino.
Netflix presentó el tráiler de la serie sobre Moria Casán: cuándo se estrena
La producción recorre distintas etapas de la vida de la diva argentina, con tres reconocidas actrices en el papel principal y un recorrido por su carrera.
Compuesta por ocho episodios, la ficción combina hechos de su vida con una mirada narrativa en la que la propia Moria reconstruye su historia, repasando episodios que marcaron su carrera en el cine, el teatro y la televisión.
Tres actrices
La serie presenta tres momentos diferentes de la vida de Moria Casán, cada uno interpretado por una actriz distinta.
Sofía Gala Castiglione encarna a la Moria de los primeros años, Griselda Siciliani interpreta la etapa de mayor exposición y consolidación pública, mientras que Cecilia Roth representa a la artista en una etapa más madura.
Según informó Netflix, las tres actrices recrean no solo diferentes edades del personaje, sino también sus gestos, su forma de hablar y los rasgos que definieron cada momento de su carrera.
La historia mostrará el camino que llevó a Moria Casán a convertirse en un ícono de la cultura popular argentina, incluyendo sus éxitos, sus transformaciones y algunos de los episodios más recordados de su vida pública.
Los momentos más polémicos
La producción no evitará algunos de los capítulos más controvertidos de la vida de la artista.
A lo largo de los ocho episodios habrá lugar para los conflictos mediáticos, la relación con la prensa, las frases que marcaron época y las distintas polémicas que acompañaron su carrera.
La propuesta busca mostrar cómo Moria convirtió cada experiencia en parte de su personaje público, construyendo una figura que trascendió el mundo del espectáculo.
El nuevo tráiler
El adelanto difundido por Netflix ofrece nuevas escenas de la ficción y refuerza el estilo irreverente que caracterizó a Moria Casán.
En uno de los momentos más destacados del tráiler, el personaje afirma: "Yo no soy una persona común, soy el Obelisco con tetas", una de las frases que sintetiza su personalidad pública.
El avance también culmina con un diálogo entre el personaje interpretado por Cecilia Roth y el de su hija. Ante la pregunta sobre si alguna vez pidió perdón, la respuesta de Moria es un contundente: "No".
Creada y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la serie llegará a Netflix el 14 de agosto, pocos días antes de que Moria Casán celebre sus 80 años, con una propuesta que repasa su recorrido artístico y su lugar dentro de la cultura popular argentina.