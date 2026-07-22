Cruces entre cine y literatura

Un ángel veterano y un rodaje difícil: la película que unió a Gabriel García Márquez con Fernando Birri

A propósito de la expectativa por el estreno de la segunda temporada de "Cien años de soledad" en Netflix, rescatamos los detalles de la producción de 1988 en la cual un cuento del Nobel colombiano pasó a ser largometraje.