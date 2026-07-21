La Cinemateca UNL abre este miércoles 22 de julio un nuevo ciclo de proyecciones dedicado a la relación entre el cine y la música. La propuesta reúne 10 films (documentales, comedias musicales y ficciones) que se podrán ver los miércoles a las 18, en la sala Saer del Foro Cultural Universitario, en 9 de Julio 2150.
Con el documental "Monterey Pop", arranca un nuevo ciclo Cinemateca UNL
El film sobre el emblemático festival de 1967 abre la programación dedicada al vínculo entre el cine y la música. La cita es a las 18 en el Foro Cultural Universitario.
El ciclo está organizado por la Cinemateca junto a la Secretaría de Cultura y Medios de la UNL, y se extenderá hasta septiembre. Según los organizadores, busca dar cuenta de vínculos que fueron, a lo largo del tiempo, "estrechos, múltiples, variados". "En todos los casos, grandes películas, de grandes cineastas", agregaron.
En el fragor de los 60
La primera función recupera "Monterey Pop" (1967), realizada por tres nombres mayores del documental estadounidense, D. A. Pennebaker, Richard Leacock y Albert Maysles.
Trabaja sobre el festival que, entre el 16 y el 18 de junio de 1967, reunió a más de 200 mil personas en California para ver a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Simon y Garfunkel y The Mamas and the Papas, entre otros.
Lo notable de aquel festival, señala el material de difusión del ciclo, fue la ausencia de incidentes: ni víctimas, ni heridos, ni violencia, al punto que el propio jefe de la policía de Monterey admitió que había tenido más conflictos en reuniones de asociaciones de padres.
Para el crítico musical Federico Monjeau, la película es menos el registro de un concierto que "la filmación del encuentro de la música con el público", y ahí reside su verdadero asunto.
Los Beatles antes de la Beatlemanía
El miércoles 29 de julio llega "A Hard Day's Night" (1964), de Richard Lester, con fotografía de Gilbert Taylor. Es un repaso de 36 horas en la vida de los Beatles mientras se preparan para una actuación televisiva, filmado cuando el fenómeno que la banda estaba por desatar todavía no tenía nombre.
El crítico Peter Bradshaw, de The Guardian, describió al film como una fantasía que capta el espíritu de época con un valor casi documental, producto de lo poco conscientes que los músicos parecían de estar actuando.
Altamont, Godard y los Stones
El 5 de agosto se proyecta "Gimme Shelter" (1970), de Albert Maysles, centrada en el concierto gratuito que The Rolling Stones ofrecieron en Altamont el 6 de diciembre de 1969 ante 300 mil personas, apenas cuatro meses después de Woodstock.
La seguridad, confiada a miembros de los Ángeles del Infierno armados con tacos de billar, terminó en tragedia y en una muerte durante el show. Para la crítica Mia Mask, de IndieWire, el film es "un palimpsesto complejo" que cruza ideas sociales, artísticas e históricas.
Una semana después, el 12 de agosto, el ciclo vuelve sobre los Stones con "One Plus One" (1968), esta vez desde la mirada de Jean-Luc Godard.
La programación sufre un único cambio de fecha: la función del 19 de agosto se adelanta al martes 18, a las 19, para coincidir con una clase del Taller de Cine, y proyecta "Sinfónica" (2015), sobre la Orquesta Sinfónica de la Provincia.
Argerich, Monk y una ópera rusa
El 26 de agosto se exhibe “La Ópera” (2017), de Jean-Stéphane Bron, ambientada en la temporada de un joven cantante ruso. La primera función de septiembre, el día 2, trae Bloody “Daughter” (2012), retrato de la pianista Martha Argerich filmado desde la intimidad por su hija, Stephanie.
Luego, el 9 de septiembre, el ciclo se detiene en "Thelonious Monk: Straight, No Chaser" (1988), de Charlotte Zwerin, con producción de Clint Eastwood.
Clásicos del musical
El 16 de septiembre llega "Cantando bajo la lluvia" (1954), de Stanley Donen y Gene Kelly, considerada el título mayor de la comedia musical, en el momento en que el cine sonoro obligó a repensar la relación entre lo que se ve y lo que se escucha.
El cierre queda para "West Side Story" (1961), de Robert Wise y Jerome Robbins, con música de Leonard Bernstein, el 23 de septiembre a las 17.30 (horario excepcional, por la extensión del film).
La actualización moderna de Romeo y Julieta en Nueva York, con Natalie Wood, Rita Moreno, George Chakiris y Richard Beymer, completa un recorrido que va del festival de Monterey a las calles del West Side, con el rock, el tango implícito del jazz de Monk y la ópera rusa como escalas intermedias.
Todas las funciones son gratuitas y se realizan en la sala Saer del Foro Cultural Universitario.