Una nueva película de Mi pobre angelito estaría en sus primeras etapas de desarrollo y tendría como protagonista a Macaulay Culkin, quien volvería a interpretar al recordado Kevin McCallister, según trascendió en las últimas horas.
Macaulay Culkin volvería a "Mi pobre angelito" en una nueva producción de Disney
El actor impulsó una idea para retomar a Kevin McCallister como adulto y el proyecto ya habría recibido el visto bueno para comenzar su desarrollo. Todos los detalles.
De acuerdo con información publicada por la revista PEOPLE, el proyecto aún se encuentra en una fase muy temprana y habría surgido a partir de una idea presentada por el propio actor. Una fuente citada por el medio aseguró que Disney recibió la propuesta con entusiasmo, aunque por el momento no existe una confirmación oficial por parte del estudio ni de los representantes de Culkin.
El regreso de Kevin
La posibilidad de una nueva secuela comenzó a tomar fuerza después de que el actor compartiera públicamente cómo imagina el futuro de Kevin McCallister.
Durante su gira "Una noche nostálgica con Macaulay Culkin", explicó que la historia mostraría a Kevin convertido en padre, enfrentando una situación similar a la que vivió cuando era niño.
Según su propuesta, el personaje sería un hombre viudo o divorciado que dedica gran parte de su tiempo al trabajo y no logra prestar suficiente atención a su hijo. En ese contexto, termina quedando fuera de su propia casa y es el niño quien le coloca trampas para impedirle entrar.
El actor contó esta idea durante un evento realizado en 2025, donde repasó distintos momentos de su carrera y respondió preguntas del público.
Un clásico del cine
Estrenada en 1990, Mi pobre angelito se convirtió en una de las películas familiares más populares de las fiestas de fin de año.
La historia sigue a Kevin McCallister, un niño que accidentalmente queda solo en su casa cuando su familia viaja a París. Durante su ausencia, debe defender la vivienda de dos ladrones, Harry y Marv, utilizando ingeniosas trampas que dieron identidad a la película.
El éxito fue tan grande que en 1992 llegó Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, nuevamente con Macaulay Culkin en el papel principal.
Con el paso de los años también se estrenaron otras continuaciones y un reinicio producido por Disney+, aunque ninguno contó con el regreso del actor que dio vida al personaje original.
Expectativa por una nueva película
La posibilidad de volver a ver a Macaulay Culkin como Kevin McCallister despertó entusiasmo entre los seguidores de Mi pobre angelito, una de las franquicias más recordadas del cine familiar.
Por ahora, el proyecto permanece en una etapa inicial y no tiene fecha de estreno confirmada ni anuncios oficiales sobre el elenco o el inicio del rodaje.
Mientras Disney analiza la propuesta, la eventual vuelta de Culkin podría significar el regreso del personaje que marcó su carrera y que continúa siendo uno de los más emblemáticos del cine de los años noventa.