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Maximiliano Pullaro
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Tenía 78 años

Revelaron de qué murió Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

Su representante Philip Grenz, difundió un comunicado oficial para aclarar versiones falsas y confirmó que el reconocido actor falleció a causa de una neumonía.

Neill alcanzó reconocimiento gracias a su interpretación del paleontólogo Alan Grant.Neill alcanzó reconocimiento gracias a su interpretación del paleontólogo Alan Grant.
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El representante de Sam Neill confirmó oficialmente la causa de la muerte del actor y aclaró versiones que comenzaron a circular en las últimas horas. A través de un comunicado enviado al medio Deadline, Philip Grenz informó que el protagonista de Jurassic Park falleció a los 78 años como consecuencia de una neumonía.

El representante explicó que decidió hacer pública la información debido a las "imprecisiones y falsedades" que surgieron tras conocerse la noticia.

Además, señaló que la familia despedirá al actor con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, cuya fecha aún no fue definida.

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El pedido de la familia

Grenz también agradeció el respeto mostrado por amigos y allegados hacia la privacidad del actor y de sus seres queridos durante este momento.

Asimismo, informó que, en lugar de enviar flores, la familia solicitó realizar donaciones a dos organizaciones con las que Neill mantenía un fuerte compromiso solidario: la Fundación del Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.

FILE PHOTO: Sam Neill attends a premiere of the television series 'Apples Never Fall', in Los Angeles, California, U.S. March 12, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni/File PhotoEl protagonista falleció a los 78 años como consecuencia de una neumonía.

Los proyectos que dejó terminados

Antes de su fallecimiento, Sam Neill había participado en cuatro producciones que se estrenarán en los próximos meses.

Entre ellas se encuentran Godzilla y Kong: Supernova, una nueva entrega de la popular saga cinematográfica, y The Last Resort, una comedia romántica protagonizada junto a Daisy Ridley.

Una carrera marcada por Jurassic Park

Sam Neill alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993.

¿Revivirán los saurios gigantes? Rumores indican un posible retorno de "Jurassic Park" en 2025, a más de treinta años del comienzo de la franquicia. Foto: Universal Pictures y Amblin EntertainmentEl "Jurassic Park" a más de treinta años del comienzo de la franquicia.

El actor volvió a interpretar al personaje en Jurassic Park III (2001) y, años más tarde, en Jurassic World: Dominion (2022), donde se despidió definitivamente de la saga.

Una trayectoria con grandes producciones

Además de su participación en la franquicia de dinosaurios, Neill construyó una extensa carrera en cine y televisión.

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Participó en películas como Sleeping Dogs, La caza al Octubre Rojo, En la boca del miedo, Event Horizon, The Horse Whisperer y El hombre bicentenario. También integró los elencos de las series Peaky Blinders y The Tudors, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión internacional.

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