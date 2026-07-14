La muerte de Sam Neill generó una profunda conmoción en el mundo del cine. El actor, reconocido internacionalmente por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, recibió emotivas despedidas de sus compañeros de elenco y del director Steven Spielberg, quienes recordaron su talento y la relación que construyeron durante años.
El cine despidió a Sam Neill: los mensajes de sus compañeros de Jurassic Park
Laura Dern, Jeff Goldblum y Steven Spielberg expresaron su dolor por la pérdida del actor que marcó una época del cine con uno de los personajes más emblemáticos de la saga de dinosaurios.
Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas junto a Neill de la exitosa película que llevó nuevamente a los dinosaurios a la pantalla grande, compartieron mensajes cargados de emoción en sus redes sociales para homenajear a quien consideraban un amigo cercano.
Emotivos mensajes
Laura Dern publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes junto a Sam Neill y recordó los momentos compartidos durante su trayectoria.
“Sam fue mi querido amigo de toda la vida”, expresó la actriz, quien destacó la lealtad, la protección y el cariño que recibió del intérprete. También recordó con afecto al personaje que ambos compartieron en la historia que se convirtió en un clásico del cine de aventuras.
Por su parte, Jeff Goldblum también homenajeó a su compañero con fotografías vinculadas a Jurassic Park y un breve mensaje en el que expresó su cariño. “La próxima gran aventura comienza. Amor, siempre y para siempre”, escribió junto a emojis relacionados con la saga y muestras de afecto.
Los tres actores formaron una de las combinaciones más recordadas de la franquicia creada a partir de la película estrenada en 1993.
Steven Spielberg recordó su legado
El director Steven Spielberg también se sumó a las muestras de afecto tras conocerse la noticia. A través de un comunicado difundido por la cuenta oficial de Amblin Entertainment, el cineasta destacó la importancia de Sam Neill dentro de la historia de Jurassic Park.
Spielberg señaló que disfrutó trabajar con él en las películas de la saga y remarcó que junto a Laura Dern y Jeff Goldblum siempre conservarán una conexión especial como parte de la familia cinematográfica que construyeron.
Además, aseguró que el actor permanecerá en la memoria tanto de sus compañeros como de los millones de seguidores que acompañaron la franquicia en todo el mundo.
Alan Grant y otros grandes papeles
Aunque para muchas generaciones Sam Neill quedó asociado al personaje del paleontólogo Alan Grant, su trayectoria cinematográfica abarcó una amplia variedad de géneros.
El actor nació en Irlanda y desde pequeño se trasladó con su familia a Nueva Zelanda, país donde desarrolló gran parte de su carrera. Su reconocimiento internacional comenzó con la película independiente Sleeping Dogs, estrenada en 1977, en un momento en que las producciones de Australia y Nueva Zelanda comenzaban a ganar presencia.
Luego participó en películas como My Brilliant Career, La profecía III, Posesión y Enigma, entre otros proyectos que consolidaron su carrera.
Su llegada definitiva a Hollywood ocurrió con títulos como Terror a bordo, junto a Nicole Kidman, y posteriormente con La caza al Octubre Rojo, donde compartió pantalla con Sean Connery.
Tras el éxito de Jurassic Park, Neill continuó trabajando en producciones reconocidas como En la boca del miedo, Event Horizon, The Horse Whisperer y El hombre bicentenario.
En televisión también tuvo participaciones destacadas en series como Peaky Blinders y The Tudors, ampliando aún más su legado artístico.
El personaje que marcó una generación
Sam Neill interpretó por primera vez a Alan Grant en Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. Para construir el personaje tomó inspiración en el paleontólogo Jack Horner y añadió algunos rasgos asociados a Indiana Jones.
Después de rechazar participar en la segunda entrega, regresó para protagonizar Jurassic Park III en 2001. Años más tarde volvió a ponerse en la piel del reconocido paleontólogo en Jurassic World: Dominion, estrenada en 2022.
Ese regreso significó una nueva oportunidad para reencontrarse con Laura Dern y Jeff Goldblum, cerrando un capítulo fundamental de una de las franquicias más populares de la historia del cine.