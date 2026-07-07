Tenía 77 años

Murió Luis Margani, el protagonista de Mundo grúa que marcó al cine argentino

El actor y músico Luis Margani falleció a los 77 años. Reconocido por su papel protagónico en Mundo grúa, de Pablo Trapero, desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro, televisión y plataformas de streaming, pese a haber llegado a la actuación de manera inesperada.