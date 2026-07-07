El mundo de la cultura argentina despidió a Luis Margani, actor que alcanzó el reconocimiento por su interpretación de "Rulo" en Mundo grúa, la película con la que Pablo Trapero inauguró una nueva etapa del cine nacional a fines de la década de 1990. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas del artista. Margani tenía 77 años y había fallecido el 5 de julio.
Murió Luis Margani, el protagonista de Mundo grúa que marcó al cine argentino
El actor y músico Luis Margani falleció a los 77 años. Reconocido por su papel protagónico en Mundo grúa, de Pablo Trapero, desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro, televisión y plataformas de streaming, pese a haber llegado a la actuación de manera inesperada.
De electricista de autos a una figura del nuevo cine argentino
La historia de Luis Margani dentro del mundo artístico fue poco convencional. Nació el 4 de septiembre de 1948 en Sicilia, Italia, y años más tarde se radicó en Argentina. Antes de convertirse en actor, trabajó durante mucho tiempo como electricista de automóviles, un oficio que desempeñó mientras desarrollaba otra de sus pasiones: la música. En la década de 1970 integró como bajista el grupo Séptima Brigada, recordado por canciones como "Paco Camorra".
Su ingreso al cine llegó casi por casualidad. En 1995 fue convocado por Pablo Trapero para protagonizar el cortometraje Negocios. Aquella experiencia marcó el comienzo de una carrera que, si bien comenzó de manera tardía, lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles del cine argentino contemporáneo.
El gran punto de inflexión llegó en 1999 con Mundo grúa, el primer largometraje de Trapero. Allí interpretó a Rulo, un operador de grúas desempleado que intenta reconstruir su vida mientras enfrenta dificultades laborales, económicas y familiares. La interpretación de Margani, marcada por la naturalidad y la autenticidad, fue ampliamente reconocida por la crítica y el público.
Gracias a ese trabajo recibió el premio Cóndor de Plata como Actor Revelación, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, un reconocimiento que consolidó su lugar dentro del llamado Nuevo Cine Argentino.
Con el paso de los años, Margani construyó una carrera sostenida en distintos formatos audiovisuales. Participó en películas como La fuga, Una noche con Sabrina Love, Industria argentina, Palermo Hollywood, La suerte está echada, El favor y El cazador, entre otras producciones nacionales que lo tuvieron como actor de reparto o en papeles secundarios de relevancia.
Su presencia también fue habitual en la televisión. Formó parte de ficciones como Tumberos, Resistiré, Los Roldán, Costumbres argentinas, Son amores, Mujeres asesinas, Tratame bien y Educando a Nina, además de intervenir en diversas producciones para plataformas digitales durante los últimos años.
Una trayectoria marcada por personajes cotidianos
Uno de los rasgos más destacados de la carrera de Luis Margani fue su capacidad para interpretar personajes comunes, alejados de los estereotipos tradicionales. Su experiencia de vida previa a la actuación le permitió construir figuras creíbles y cercanas, una característica que fue valorada tanto por directores como por colegas.
En los últimos años volvió a alcanzar una importante visibilidad internacional gracias a su participación en la serie El Presidente, donde interpretó al dirigente futbolístico Julio Humberto Grondona. Ese papel le permitió llegar a nuevas audiencias a través del streaming y sumar un nuevo reconocimiento a una carrera que se extendió por más de tres décadas.
Además de su trabajo en cine y televisión, Margani desarrolló una intensa actividad teatral. Integró el elenco de obras clásicas y contemporáneas como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, Tartufo, El viejo criado, Patagonia en flor y Proyecto Alaska, demostrando una versatilidad que le permitió transitar distintos registros interpretativos.
La noticia de su muerte generó numerosas expresiones de reconocimiento dentro del ámbito artístico. La Asociación Argentina de Actores destacó que a lo largo de su trayectoria construyó personajes de "gran humanidad y autenticidad" en cine, teatro, televisión y plataformas, al tiempo que envió sus condolencias a familiares y amigos.
Su historia también quedó asociada a un recorrido poco frecuente dentro del cine argentino. Sin formación actoral formal y después de haber trabajado durante años como mecánico y músico, logró convertirse en protagonista de una de las películas más influyentes del cine nacional reciente.
Mundo grúa no solo marcó el inicio de la carrera de Pablo Trapero como director de largometrajes, sino que también se transformó en una obra de referencia para toda una generación de realizadores.
Con la muerte de Luis Margani desaparece un intérprete que encontró en la actuación una segunda vida profesional y que dejó una marca a partir de personajes construidos desde la sencillez y la verdad.
Su trabajo en Mundo grúa continúa siendo una de las actuaciones más recordadas del cine argentino de las últimas décadas y una pieza fundamental para comprender la renovación cinematográfica que comenzó a fines de los años noventa.