Dolor en el ambiente artístico

Murió el actor Santiago Ríos, figura de “Los Simuladores”, “Los Roldán” y “Cha Cha Cha”

El intérprete entrerriano falleció a los 70 años. Con una extensa y destacada trayectoria en televisión, teatro y cine, fue una figura recurrente de las ficciones y los ciclos humorísticos más exitosos del país.