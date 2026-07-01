Manolo Arjona, uno de los fundadores de la recordada banda Locomía, murió de manera inesperada a los 58 años en Viladecans, Barcelona. La noticia se conoció este miércoles y generó una profunda conmoción entre los seguidores del histórico grupo español.
Dolor por la muerte de Manolo Arjona, uno de los fundadores de Locomía
El artista falleció de manera inesperada en Barcelona. Integró la formación original del emblemático grupo que revolucionó la música y la moda en los años 80 y 90.
Según contaron personas de su entorno, el artista pasó la tarde pintando, una de las actividades que más disfrutaba. Más tarde se fue a descansar y ya no volvió a despertarse.
El emotivo mensaje de despedida
A través de las redes sociales oficiales de la banda, sus compañeros le dedicaron un sentido mensaje de despedida.
"Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre", expresaron.
El homenaje continuó con un recuerdo de su legado artístico: "Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones".
Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, la ciudad donde residía.
Huella más allá de la música
Además de su trayectoria sobre los escenarios, Arjona dedicaba gran parte de su tiempo a la pintura, una disciplina que cultivó durante años.
Quienes compartieron su vida destacaron que permaneció activo hasta el último día, disfrutando de sus pasiones y manteniendo un fuerte vínculo con el arte.
Su figura fue clave en la construcción de la identidad visual y artística de Locomía, una banda que logró convertirse en un fenómeno internacional gracias a su propuesta musical y su estética inconfundible.
El origen y el fenómeno de Locomía
Locomía nació en 1983 en Ibiza con una formación integrada por Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona.
El grupo alcanzó una enorme popularidad con el álbum Taiyo, impulsado por canciones como "Locomía" y "Rumba Samba Mambo", que tuvieron una gran repercusión, especialmente en Latinoamérica.
El éxito de la banda los llevó a compartir momentos con grandes figuras de la música internacional. Freddie Mercury los invitó a una de sus fiestas de cumpleaños y utilizó unos zapatos que el grupo le obsequió en el videoclip de "I'm Going Slightly Mad". Además, David Bowie los convocó para abrir conciertos de su gira Glass Spider en 1990.
Tras varios conflictos internos, cambios de integrantes y problemas legales, el proyecto llegó a su fin. Sin embargo, en 2011 el grupo regresó a los escenarios para mantener vivo su legado.
En una entrevista concedida en 2023, Ferry, uno de los integrantes actuales, recordó que un documental reciente permitió conocer aspectos inéditos de la historia de la banda y adelantó que trabajaban en un álbum de versiones junto a artistas invitados.