A los 68 años

Murió Daniel Melingo, leyenda del rock nacional y el tango de vanguardia

El artista, que dejó una huella imborrable en agrupaciones fundamentales de los años '80 como Los Abuelos de la Nada y Los Twist para luego revolucionar la escena tanguera contemporánea, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos.