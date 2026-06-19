La agenda cultural prevista para este fin de semana en Santa Fe reunirá, en apenas tres jornadas, una amplia gama de expresiones. Habrá rock masivo, teatro independiente, voces corales, circo, música popular y artes visuales.
Babasónicos, León Gieco y Los Abuelos de la Nada: la agenda cultural incluye noches imperdibles
La ciudad vivirá tres jornadas de intensa actividad con espectáculos masivos, producciones locales y celebraciones populares distribuidas en salas, centros culturales y escenarios al aire libre.
La llegada de Babasónicos con "Cuerpos Vol. 1", el regreso de León Gieco y nombres históricos como Los Abuelos de la Nada se unen a propuestas nacidas en la escena local, espacios autogestivos y experiencias escénicas.
En un fin de semana en el cual también habrá actividades por el Día de la Bandera, la ciudad dispone de una programación que será celebración colectiva, con recitales, obras teatrales, homenajes, muestras y fiestas populares. La grilla completa.
Viernes 19 de junio
Babasónicos a las 21 en el Estadio Cubierto de Unión
La banda llega para presentar "Cuerpos Vol. 1", su nuevo álbum. Se trata de un show que combina estreno de material, recorrido por clásicos y una puesta que reafirma el lugar de Babasonicos como una de las propuestas influyentes de la música argentina.
Astro Bonzo a las 21 en Tribus
La banda regresa a Tribus para una noche a puro rock con todos sus clásicos. Como banda invitada estará Blues, desde Rosario. Alas 23.59, el Trasnoche de viernes llega con Taxiclan y su fusión de influencias clásicas del rock británico con la identidad musical santafesina.
León Gieco a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El cantautor llega para compartir un espectáculo especial, cercano y lleno de emoción. Estará acompañado por Joana Gieco y Alejo León.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
Cirque XXI a las 20 en el Predio de Hiper Chango Más
Un mundo lleno de emociones, acrobacias y pura magia. Cirque XXI presenta su espectáculo "Peek" en Santa Fe.
"Rosa de dos aromas" a las 21 en Valeri Montrul
"Dos mujeres de vidas y caracteres muy diferentes se encuentran en el mismo lugar y bajo circunstancias parecidas. Una, sumamente liberal y extrovertida y, la otra, conservadora y sumisa", señala la sinopsis.
XXX a las 21 en Demos
En el marco de su gira 2026, la banda referente del heavy metal de Ecuador llega a Santa Fe. La fecha contará con la participación especial de Diego Mizrahi.
Noche andina a las 21 en El Solar de las Artes
Será una oportunidad para disfrutar de sonoridades diversas ejecutadas mediante instrumentos nativos con un repertorio que abarca tanto música de raíz folklórica argentina y latinoamericana, como expresiones de la música universal.
"Música popular argentina" a las 21 en Rivadavia 2871
A cargo del ensamble MPA. Folclore y tango vuelven a encontrarse en una sonoridad poco habitual: flauta, violín, clarinete, violoncello y guitarra.
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
Coro Polifónico Provincial a las 20.30 en Rivadavia 2871
El ensamble vocal ofrecerá una interpretación del Stabat Mater de Joseph Haydn, una de las obras más conmovedoras del repertorio sacro. La entrada será libre y gratuita.
"Miradas reveladas: la naturaleza expuesta" a las 20 en Cauces
El Centro Cultural Cauces invita a la apertura de esta muestra colectiva que propone un recorrido visual por paisajes, aves y texturas que invitan a redescubrir lo cotidiano. La velada incluirá la música en vivo del grupo Pampa Noir.
Sábado 20 de junio
"De soledades, recuerdos y alguna sonrisa" a las 21 en La Abadía
Comienza el ciclo de obras cortas "Bocaditos teatrales" con este estreno, una experiencia que reúne ocho obras breves. "De soledades, recuerdos y alguna sonrisa" propone una mirada sensible sobre los vínculos, la memoria, los encuentros y desencuentros de la vida cotidiana.
Sobredosis de Soda a las 21 en Hub
La banda homenajea a Soda Stereo con un show que recrea su esencia visual y sonora. Una puesta en escena moderna que invita a viajar en el tiempo y revivir las canciones que marcaron generaciones.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Se presenta, con circo, teatro y sombras, la obra de la Comedia UNL. Será en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo.
"Encendé tu motor" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Es el nuevo espectáculo de la Lic Cecilia Ce, luego del suceso de su primer espectáculo, “Beer & Sex Night”. Es un viaje lúcido, hilarante y profundamente caluroso por el mundo del sexo, el deseo y los vínculos.
Bresh a las 23.55 en el Estadio de Unión
La fiesta celebra su décimo aniversario, en una noche histórica.
The Hitz a las 21 en Tribus
Como parte de su gira internacional, el grupo llega a Santa Fe tocando desde Linkin Park a Limp Bizkit y desde Avril Lavigne a Green Day, con un show a puro rock y los hitazos de los 90 y 2000 que marcaron una época. El trasnoche llega con Pogo Hits, la primera fiesta del Pogo en Santa Fe.
Día de la Bandera a las 10 en Avenida Facundo Zuviría
El evento incluirá la tradicional promesa de alumnos de cuarto grado, un desfile cívico-militar, paseos gastronómicos, feria de emprendedores y un festival folclórico de carácter solidario.
"Unión del litoral" a las 21 en Demos
Llega para fusionar a dos de las bandas más influyentes y referentes del metal del interior argentino, cruzando las dos orillas en una celebración de pura energía y hermandad.
Tito Furcatta a las 21 en El Solar de las Artes
Es una banda de cumbia-chicha psicodélica que basa su propuesta en composiciones propias y arreglos originales de clásicos de la música bailable.
Domingo 21 de junio
Los Abuelos de la Nada a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La mítica banda vuelve a los escenarios con un show renovado y emocionante, listo para conquistar públicos de todas las generaciones. Traen de regreso los clásicos inmortales que marcaron una época.
Tarea fina a las 21 en Tribus
La banda del histórico baterista de Los Redondos, Walter Sidoti, llega a Tribus con su show ricotero y fundamentalista con identidad propia.
"Como encendida" a las 17 en LOA
Una intensa relectura de La gaviota de Chéjov. Una actriz que regresa transformada. Un músico que la acompaña. El arte como refugio, resistencia y búsqueda de sentido. Encender la mirada. Encender la palabra.
"Medida de distancia" a las 20 en Rivadavia 2871
Una tragicomedia teatral que aborda de forma sensible, incómoda y absurda el amor, el deseo y las distancias emocionales de una generación que oscila entre amar y el miedo al desastre. Autoría y dirección: Julieta Vigo.
Domingos en familia a las 16 en El Birri
Espectáculos para todo público que invitan a reflexionar sobre la memoria y la identidad. Entrada libre y salida a la gorra.