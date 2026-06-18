El 18 de junio de 1974, casi en paralelo al estreno de "La Patagonia rebelde", un Luis Brandoni treintañero llegó a Santa Fe junto a la actriz María Vaner.
Del despacho de Begnis a El Litoral: las agitadas horas de Luis Brandoni y María Vaner en Santa Fe en junio de 1974
El 18 de junio de 1974, el actor y dirigente gremial llegó junto a María Vaner para reclamar por el teatro santafesino. La visita alteró la agenda política y cultural de la provincia y tuvo amplia cobertura en El Litoral.
Ambos venían en representación de la Asociación Argentina de Actores con una agenda concreta: revisar la situación laboral del elenco dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, responsable del montaje de "El herrero y el diablo".
Aquella visita, registrada por El Litoral, sirve para repasar las discusiones de aquel momento, que estaban centradas sobre las condiciones del trabajo artístico, el federalismo cultural y la supervivencia del teatro fuera de Buenos Aires.
Aguerrido dirigente gremial
Brandoni era por entonces secretario general de la Asociación Argentina de Actores. María Vaner (que ese mismo año se tuvo que exiliar, amenazada por la Triple A) integraba la secretaría cultural del gremio.
Arribaron a la capital santafesina para reunirse con autoridades provinciales y reclamar por las condiciones del elenco oficial. "Hemos venido para hablar con el subsecretario de Cultura de la provincia”, le indicó Brandoni a El Litoral.
"En mi carácter de secretario general de la Asociación Argentina de Actores he recogido el problema que se ha suscitado en Santa Fe, al no conseguirse regularizar la situación del elenco de dicha subsecretaría que ha montado 'El herrero y el diablo'", agregó.
"Aspiramos a que nuestra gestión consiga regularizar el caso en dos aspectos: en la puesta al día de los salarios y en la estabilidad de contratación", declaró después.
La preocupación era la demora en el pago de haberes y la existencia de diferentes modalidades de contratación entre los integrantes del elenco. Pero detrás de ese conflicto puntual había una discusión más amplia, vinculada al lugar que debía ocupar el Estado en la promoción de la actividad teatral.
"Es hora de que se haga justicia al teatro de provincia"
La conversación con los periodistas derivó luego hacia un tema candente: las desigualdades entre Buenos Aires y las provincias. "Aspiramos a que en el interior se creen fuentes de trabajo para la gente oriunda y que trabaja en cada provincia", afirmaron.
Y agregaron: "es hora de que de una vez por todas se den oportunidades a la gente que hace teatro lejos de la Capital Federal. Es hora de que se haga justicia al teatro de provincia".
Detrás de ese planteo existía una idea federal de la cultura, que tenía que ver con la necesidad de subsidiar espectáculos y de generar estructuras permanentes que posibiliten el desarrollo de una identidad teatral propia.
La experiencia de Corrientes y Neuquén
Los dirigentes llegaron a Santa Fe después de intervenir en otros conflictos similares. Recordaron la situación de la Comedia Correntina, cuya desaparición había podido evitarse, y señalaron con optimismo el proceso de Neuquén, donde una compañía provincial comenzaba a tomar forma.
Acto seguido, Brandoni abrió la discusión hacia el terreno de la televisión. "Somos coherentes con nuestro planteo general de las cosas. Al sostener la estatización de la TV hemos pensado también en que en las estaciones del interior se otorgue un buen porcentaje al quehacer local", dijo.
"Es un estado de cosas que debe ser modificado. Una obligación ineludible de las estaciones de televisión del interior. Tanto en lo que hace al teatro, como a la música, danza y otras manifestaciones artísticas", subrayó.
Audiencia con Carlos Sylvestre Begnis
La visita incluyó una reunión con el gobernador Carlos Sylvestre Begnis. Durante más de una hora, Brandoni y Vaner expusieron la necesidad de crear por ley una Comedia Provincial que genere fuentes de trabajo para los artistas de Santa Fe y del norte provincial.
La iniciativa -según El Litoral- fue bien recibida por el mandatario, quien también manifestó su disposición a impulsar la rehabilitación de la Escuela de Arte Dramático.
Brandoni quedó en la memoria por sus películas, sus trabajos televisivos y su larga trayectoria en cine. Pero las páginas de El Litoral conservan otra imagen: la de un actor joven comprometido por la defensa de su profesión.