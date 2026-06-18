Rescate del Archivo

Del despacho de Begnis a El Litoral: las agitadas horas de Luis Brandoni y María Vaner en Santa Fe en junio de 1974

El 18 de junio de 1974, el actor y dirigente gremial llegó junto a María Vaner para reclamar por el teatro santafesino. La visita alteró la agenda política y cultural de la provincia y tuvo amplia cobertura en El Litoral.