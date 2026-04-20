La muerte de Luis Brandoni, ocurrida en la madrugada de este lunes 20 de abril, marcó el final de una extensa trayectoria artística y política que atravesó más de seis décadas en la escena nacional. Tenía 86 años y permanecía internado desde hacía casi diez días en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires, tras sufrir una caída en su domicilio.
Murió Luis Brandoni: tenía 86 años y estaba internado tras una caída
El reconocido actor falleció tras permanecer internado varios días por un accidente doméstico. Su muerte generó una profunda conmoción en el mundo cultural y político.
Deterioro de su salud
El actor había sido hospitalizado el pasado 11 de abril luego de un accidente doméstico que derivó en un cuadro de salud delicado. Según se informó, la caída le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, una afección que puede resultar especialmente grave en personas mayores.
En los primeros días de internación, su evolución generaba cierto optimismo entre sus allegados. Sin embargo, con el paso del tiempo el cuadro se fue complicando. En las últimas 48 horas previas a su fallecimiento, su estado empeoró de manera significativa, hasta derivar en el desenlace fatal.
El productor teatral Carlos Rottemberg, cercano al actor, fue uno de los primeros en confirmar la noticia. También distintas entidades del ámbito artístico expresaron su pesar y acompañaron a la familia en este momento.
Brandoni había cumplido 86 años apenas dos días antes de su muerte, mientras permanecía internado.
Una trayectoria que marcó generaciones
Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, Luis Brandoni desarrolló una carrera que abarcó teatro, cine y televisión, convirtiéndose en uno de los intérpretes más reconocidos del país.
Su debut en los escenarios se produjo en la década del 60, y desde entonces construyó una sólida trayectoria con participaciones en obras teatrales, películas y ficciones televisivas que dejaron huella en varias generaciones.
Entre sus trabajos más recordados se encuentran títulos emblemáticos del cine argentino como “La tregua” y “Esperando la carroza”, así como también su participación en la televisión con “Mi cuñado”. En los últimos años, continuaba activo, con proyectos teatrales y participaciones en series, lo que daba cuenta de su vigencia artística.
Además de su carrera como actor, tuvo una destacada participación en la vida pública. Militante de la Unión Cívica Radical, fue diputado nacional entre 1997 y 2001, y mantuvo una activa presencia en el debate político y cultural del país.
Durante la última dictadura militar, incluso debió exiliarse temporalmente en México tras recibir amenazas, una experiencia que también marcó su compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Repercusiones y despedidas
La noticia de su fallecimiento generó una inmediata repercusión en distintos ámbitos. Desde el Gobierno nacional lo despidieron como “un emblema de nuestra identidad cultural” y destacaron su capacidad para reflejar el “alma argentina” a través de sus interpretaciones.
En el ámbito artístico, colegas, instituciones y productores resaltaron su compromiso con el oficio y su aporte al desarrollo del teatro nacional. La Asociación Argentina de Actores también expresó sus condolencias, subrayando la solidez de su trabajo y su rol como referente de la escena local.
Está previsto que sus restos sean velados en la Legislatura porteña, en una ceremonia que permitirá a colegas, familiares y público en general despedir a una de las figuras más representativas del espectáculo argentino.