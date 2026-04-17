La salud de Luis Brandoni volvió a ser noticia luego de que la familia difundiera un comunicado sobre el estado del actor, quien permanece internado en un sanatorio porteño tras sufrir una caída en su casa el sábado pasado.
"Cuadro delicado": informaron el estado de salud de Luis Brandoni
El círculo íntimo del afamado artista informó cómo evoluciona tras quedar internado luego de una caída con hematoma subdural.
En el comunicado el círculo íntimo detalló que Brandoni “sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural”, dijo la familia, y añadió que continúa internado y que se seguirá informando oportunamente sobre su evolución y estado de salud.
El estado del afamado actor también fue confirmado por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien informó que Brandoni, de 85 años, sigue internado y que el objetivo es darle el tiempo necesario a Beto para su recuperación. Por la situación se suspendieron las funciones de la obra Quién es quién hasta nuevo aviso y que la producción acompaña la recuperación del artista.
Rottemberg indicó además que fue “un día sin mayores cambios” y que se realizarían más análisis para definir los pasos a seguir; aclaró que no se trató de un ACV como se dijo inicialmente, sino de un hematoma producto del propio golpe, que hay que controlar hasta su absorción, y que la evolución del cuadro marcará las decisiones médicas y los pasos que seguirá el círculo íntimo.
El cuadro y la evolución
El comunicado familiar subrayó el cuadro delicado y el hematoma subdural como causa del ingreso hospitalario, y pidió prudencia en la difusión de información sobre la Salud del actor. En ese texto la familia remarcó que Brandoni permanece internado bajo evaluación médica y que se continuará informando sobre su evolución y estado.
La comunicación del círculo íntimo incluyó la descripción clínica mínima necesaria: internación, evaluación y control del hematoma que motivó la preocupación por el cuadro delicado del artista. Ese escrito familiar también fijó el tono institucional del parte y la intención de mantener informada a la sociedad sobre los pasos a seguir en el plan de atención.
La familia, como vocera del actor, dejó claro que la prioridad es el cuidado y la recuperación, y que cualquier novedad sobre el estado o la evolución será comunicada oportunamente por el propio círculo íntimo, manteniendo así un canal oficial para el seguimiento del cuadro y la Salud de Luis Brandoni.
Impacto en la obra
Por la internación del artista la producción de Quién es quién, la sala Multitabaris y el equipo artístico decidieron suspender la temporada hasta nuevo aviso para acompañar la recuperación de Brandoni y dar tiempo a la evolución del cuadro delicado.
Carlos Rottemberg, productor teatral, confirmó que las funciones quedaron canceladas y explicó que se practicarán más estudios para definir los pasos a seguir desde el punto de vista médico y artístico, y que la prioridad es darle al actor el tiempo necesario para su recuperación.
En redes y comunicados oficiales de la sala se subrayó la decisión conjunta de detener la programación, y se anunció que la producción informará oportunamente sobre cualquier cambio en el estado del actor y sobre las medidas futuras que adopte el equipo a la espera de la evolución clínica.
La suspensión de la temporada y la promesa de comunicación oficial muestran la consecuencia institucional inmediata del cuadro delicado de Luis Brandoni, mientras el círculo íntimo y la familia mantienen el monitoreo del estado y los pasos a seguir.