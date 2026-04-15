La cantante y compositora Aitana anunció su esperado regreso a la Argentina con un show el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena. La presentación formará parte del “Cuarto Azul World Tour”, la gira internacional más ambiciosa de su trayectoria, con la que llevará a distintos escenarios del mundo el universo de su cuarto álbum, “Cuarto azul”.
Aitana abre su "Cuarto azul" en Argentina y confirma su regreso más ambicioso
La estrella del pop español vuelve a Buenos Aires el 21 de octubre con su nueva gira internacional, en la que presentará su cuarto álbum, que marca una etapa más íntima, madura y conceptual en su carrera. Aquí, un repaso de su camino artístico hasta este presente de éxito.
El concierto no será simplemente una sucesión de canciones: se trata de una propuesta conceptual que invita al público a ingresar en ese “cuarto azul”, un espacio simbólico donde la artista despliega su costado más auténtico. A través de una combinación de música en vivo, narrativa visual y una fuerte carga emocional, el espectáculo busca construir una experiencia inmersiva en la que los espectadores se conviertan en parte activa.
Un disco que redefine su identidad
Publicado en 2025, “Cuarto azul” debutó en el puesto número uno en España y se posicionó rápidamente como uno de los lanzamientos más relevantes del pop en español. El álbum propone un cambio de enfoque en la obra de Aitana: lejos de la inmediatez de sus primeros hits, aquí la artista se sumerge en una narrativa más personal, con composiciones que exploran vínculos, emociones y procesos de transformación.
Este nuevo trabajo también evidencia una evolución sonora, en la que conviven elementos del pop contemporáneo con matices electrónicos y baladas introspectivas. El resultado es un disco que amplía su paleta expresiva y consolida una identidad artística más definida.
La gira que lo acompaña representa la expansión de ese universo. Con fechas en Europa, Estados Unidos y América Latina, el “Cuarto Azul World Tour” se plantea como una experiencia sensorial que trasciende lo estrictamente musical, combinando escenografía, visuales y relato.
De fenómeno televisivo a figura global
La historia de Aitana Ocaña Morales (nacida en San Clemente de Llobregat, Barcelona, el 27 de junio de 1999) es, en muchos sentidos, la de una artista que supo transformar la exposición inicial en una carrera sólida. Su salto a la fama se produjo en 2017, cuando participó en el reality musical “Operación Triunfo”, donde obtuvo el segundo puesto y captó la atención del público por su voz y carisma.
Durante ese período, canciones como “Lo malo”, interpretada junto a Ana Guerra, se convirtieron en fenómenos de ventas y streaming, marcando el inicio de un recorrido ascendente. Poco después, su primer single en solitario, “Teléfono”, alcanzó el número uno y múltiples certificaciones, confirmando su potencial como artista pop.
Su debut discográfico, “Spoiler”, la consolidó dentro de la escena española, mientras que “11 razones” amplió su alcance internacional, logrando certificaciones en distintos países, incluyendo Argentina y Chile. Con “Alpha”, la cantante dio un giro estilístico hacia sonidos más electrónicos y experimentales, en una búsqueda estética que anticipaba la profundidad de su nuevo trabajo.
A lo largo de estos años, Aitana también ha desarrollado una intensa actividad en vivo, con giras que reunieron a cientos de miles de personas y múltiples shows agotados en Europa y Latinoamérica. Su vínculo con el público argentino, en particular, se ha fortalecido con cada visita, consolidándola como una de las artistas internacionales más convocantes del pop actual.
Colaboraciones, expansión y versatilidad
El crecimiento de Aitana también se refleja en sus colaboraciones y en su apertura hacia otros lenguajes. En el plano musical, ha trabajado con artistas de distintas escenas, como la argentina Nicki Nicole, con quien compartió el tema “Formentera”, ampliando su llegada a nuevas audiencias.
En paralelo, incursionó en la actuación con la serie “La última” y en el formato documental con “Aitana: Metamorfosis”, donde expone aspectos íntimos de su vida personal y profesional. Estas experiencias contribuyen a construir una figura artística integral, que trasciende el ámbito estrictamente musical.
Un regreso esperado
La llegada de “Cuarto azul” a Buenos Aires confirma el gran momento que atraviesa la artista. Con una propuesta más madura, una puesta en escena ambiciosa y una conexión cada vez más profunda con su público, Aitana se posiciona como una de las grandes referentes del pop en español a nivel global.
El show del 21 de octubre promete ser una oportunidad para sumergirse en este nuevo capítulo de su carrera: un viaje emocional y sensorial que invita a descubrir, desde adentro, ese espacio íntimo que la artista decidió compartir con el mundo.