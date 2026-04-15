En el Movistar Arena

Aitana abre su "Cuarto azul" en Argentina y confirma su regreso más ambicioso

La estrella del pop español vuelve a Buenos Aires el 21 de octubre con su nueva gira internacional, en la que presentará su cuarto álbum, que marca una etapa más íntima, madura y conceptual en su carrera. Aquí, un repaso de su camino artístico hasta este presente de éxito.