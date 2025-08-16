Sylvestre Begnis, homenaje a un gobernador visionario de Santa Fe

El dos veces gobernador de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis fue el presidente honorario del plenario del viernes 15, emocionado por Ariel Sclafani, presidente del bloque Fe. El convencional repasó la carrera política del ex mandatario recordando que se inició en la UCR donde tomó los conceptos de ética pública, defensa de la democracia y sentido republicano. Recordó además su alianza con Juan Domingo Perón que lo llevó como candidato en 1973 "comprendiendo la nueva etapa política de la Argentina".
Ariel Sclafani repasó la carrera política del ex mandatario. Foto Gentileza
Valoró además que haya sido quien promulgó la Constitución de 1962 que se está por reformar. Se detuvo en una de las principales obras realizadas en el país, el Túnel Subfluvial que une Santa Fe con Paraná no sin mencionar que el gobierno nacional negó recursos y el tendido de un puente entre ambas capitales. "No se quedó de brazos cruzados, convocó a su par entrerriano, Raúl Uranga, para iniciar una obra emblemática, federal para unir a dos provincias", destacó.
"Cuando le tocó gobernar lo hizo con amplitud. De origen radical, desarrollista pero gobernó siempre con la camiseta de Santa Fe", concluyó Sclafani.
Pero también Diego Giuliano (Más para Santa Fe) ponderó la figura del ex gobernador y lo consideró uno de los ideólogos de la vigente Constitución que tuvo como pilares el desarrollo económico y justicia social y fue allí donde resaltó el desafío de la actual convención en adelantarse a los tiempos.
Giuliano ponderó la figura del ex gobernador. Foto Gentileza
Giuliano recordó que Sylvestre Begnis juró la Constitución actual a horas del golpe de estado y la intervención federal que lo derrocara y que lo hizo acompañado de su par Raúl Uranga. "Que Dios se apiade de nosotros e ilumine a los equivocados" fue la frase final de su discurso en 1962.
Hugo Rasetto (Unidos) marcó el orgullo que Sylvestre Begnis inició su tarea política en la localidad de la cual es oriundo, Salto Grande, en el dpto Iriondo. "Se recibió de médico en Rosario y sus primeras actuaciones profesionales las hizo en Salto Grande donde se radicó, empezó a actuar en política y fue presidente del club del pueblo" subrayó el también senador por Iriondo.
