Día 2

Festival Tribus: calentando corazones en la noche fría

La jornada de cierre del encuentro celebrado en la Estación Belgrano reunió a artistas emergentes y leyendas de los escenarios nacionales. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Vale Acevedo, Camionero, Ale Kurz, Eruca Sativa, Árbol, Massacre, Barbi Recanati, Indios y El Chacal & Los Alpes Floreados fueron parte de una grilla diversa.