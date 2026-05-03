La segunda jornada comenzó soleada, lejos de las altas temperaturas del día anterior. Los locales de Caras Nuevas trajeron el espíritu indie-funk de su primer disco, “Caos en los 20”, y presentaron una canción nueva, “Corazón roto”.
Festival Tribus: calentando corazones en la noche fría
La jornada de cierre del encuentro celebrado en la Estación Belgrano reunió a artistas emergentes y leyendas de los escenarios nacionales. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Vale Acevedo, Camionero, Ale Kurz, Eruca Sativa, Árbol, Massacre, Barbi Recanati, Indios y El Chacal & Los Alpes Floreados fueron parte de una grilla diversa.
El power trío rosarino Lucky Rivers tomó la posta, con su rock climático y sincopado sobrevolado por la voz ligera de Luca Ríos, el gestor de la propuesta y auténtica le da nombre (lo acompañan Alejo Mondelo en bajo y Martín Bilotta en batería). Blues y canción de autor matizan la propuesta, al igual que las visuales de videojuegos vintage de PC (“Prince of Persia”, por ejemplo).
Luna Selene, con su falda de encaje y su voz angulosa, encabezó la propuesta de Zapada de Luna. Presentaron canciones de “Universos en un papel”, primer álbum de la formación que completan Valentín Vanni y Carmela Collazo en guitarras, Paula Regalini en teclados, Conrado Ojeda en bajo y Guillermo Arriondo en batería. Pasaron “Universos en un papel”, “Canciones que sobran”, “Secuenciate” y “Tiempo”.
Luego fue el turno de Vomitan Glitter, la propuesta punk fundada por Giovi Novello como vehículo artístico de su militancia como varón trans. Completan la formación Mely Dville en bajo y coros y Julia Pagnutti en batería, para contar anécdotas y desencuentros de una búsqueda identitaria.
El también local L.E.M.I. (Diego Merchan) encabezó una nutrida banda para mostrar sus canciones, un mix de varios géneros: blues R&B, rock, gospel y pop.
Desde Rosario llegaron los Casa Chilao con su comentada propuesta de dúo, con Manuel Frea en voz y bajo del que también salen las guitarras distorsionadas, junto a Melina López en batería. Esa fórmula con aires de nü metal los hizo ganadores del Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club De Arte.
El inefable Seba Barrionuevo condujo a Los Carpinchos y su ecléctica propuesta (en su regreso a los escenarios desde 2024). Con trombón, percusión y aerófonos andinos, van del funk al folclore y la fusión latina, con la presencia de Pedro Pagés en la guitarra y Carlos “Plinky” Baima en la percusión. Cerraron con “Skatólico”, esa que dice: “Que caravana que tenía Jesús”, desatando la fiesta entre los fieles carpincheros.
Contoneos
La sutileza vocal de Joaquín Vitola convocó al show de Indios con “Leo tu mente”; bailó en la pasarela en “Imitándote”, sobre las teclas de Agustín Majdalani. “Fuego contra fuego” creció en la guitarra de Patricio Sánchez Almeyra; “Loco” mantuvo el clima, con segmentos vocales a cargo del cofundador Nicolás de Sanctis, quien se hizo cargo también del solo.
“¿Cómo están, che?”, preguntó el flaco rosarino, antes de la celebrada “Ya pasó” (el primer gran coro de la tarde). Le pusieron su impronta a “Pronta entrega”, clásico de Virus, mostrando parte de su ADN sonoro, pero con las guitarras al frente. De Sanctis se hizo cargo de la voz líder en la groovera “El sol ya estaba ahí”; Vitola retomó el puesto en “Tu geografía”, y convocó a saltar en “Jullie”, que era la última.
Nicolás Szwarc, más conocido como El Chacal, ganó el escenario norte al frente de Los Alpes Floreados, con su combinación de R&B falsetero, hip-hop e indie rock agitero.
Toda la artillería
Al sur se puso oscuro y Luisina Bertoldi Festa, Brenda Melina Martín Gabriel y Gabriel Pedernera salieron a sacudir los cuerpos con el riff de la política “No pasarán” (“¿Ves? No nos tendrán dormidos / no, si acá no han vencido / por aquí no pasarán”), que se presta para el “ohoh” tribunero (tribuneros o tribunalicios son ellos, que hicieron de Tribus su casa, desde el local de Pedro Vittori).
“Fuera o más allá” sonó con la misma energía que frente a la Ciclovía, seguida por “Blanco”. Llegaron a la reciente “Bájense del barco”, una de las más potentes de “A tres días de la Tierra”. El slap de Brenda sobre su Fender Precision y las figuras ternarias de Gabriel en la DW abrieron “No pisen las flores”, que Lula remató desde su SZ Brava.
Martin se hizo cargo de la voz para el clima etéreo de “Volarte”, sumando a la sunchalense para el entrañable estribillo (“Tendré que adivinar, alma mía a dónde vas / que preferís volarte”). La funky “Luz verde” llegó con visuales al tono y un juego guitarrístico a lo Nile Rodgers. Sin descanso, el groove trabadísimo de “No es amor” envolvió el mensaje certero (“Da igual, si fuera amo no nos haría tan mal”).
Siguieron con su rendición de “Sola en los bares” de Man Ray, hoy reivindicada como una de las primeras canciones masivas de temática trans; con otra explosión de la cordobesa. Siguieron allá arriba con “Inercia”, de “Barro y fauna”, enganchada con la ritual “Queloquepasa” (infaltable en los shows). La última detonación fue con “Magoo” y Lula tirando pirotecnia instrumental en la pasarela.
En otro clima, el cantautor Adrián Berra llegó para presentar su nuevo disco, “Antes de saltar”. Recorrió canciones como la reciente “Domingo”, “Impulso” o “Laberinto”, apoyado en su cuarteto. Volvió a la novedad con “Pasan los años” y la propia “Antes de saltar”, conversada a lo Jorge Drexler y un poco rapeada, con algo de soul. Se despidió con “Nunca se termina”, apta para contoneos sensuales: el adiós de un artista maduro lejos de “Los pocos años”.
Aquellas canciones
Árbol llegó todavía en la estela de los 20 años de “Guau!”, que celebraron en 2004. Sacudieron la Belgrano con “Trenes, tractores y camiones” y “Suerte!”, antes de la cumbia metalera y enojada “Chikanoréxika” desde las voces de Pablo Romero y el bajista Sebastián Bianchini.
Este último se hizo cargo de “Prejuicios” (la sátira sobre Osvaldo), acompañado por un violinista tocando las partes originales de Edu Schmidt. El instrumento fue clave también en el toque celta de “Pequeños sueños”. Siguieron con “Ya lo sabemos” (“todos tenemos un poco de miedo”, sigue el mantra), con color folk desde el “fiddle”, y la festiva y peculiar “Revoloteando.
Romero dividió al público en dos para un pogo organizado: era para “Enes” a cuatro voces (sumando al guitarrista Hernán Bruckner y al baterista Martín Millán) y subiendo la intensidad. Bianchini tomó la voz para el arranque disco de “Vomitando flores”, y cambiaron a la emoción (y el golpe bajo) de “El fantasma”, que arrancó coros y celulares prendidos, con el violinista en la melódica. El punk rabioso de “La vida” llegó con la portada de “Chapusongs” en la pantalla, como un viaje al pasado.
Barbi Recanati llegó con sus canciones upbeat, su energía escénica y las texturas de guitarra de Juan Manuel Segovia y de ella misma, de los sintes de la bajista Inés Copertino (Tomás Molina Lera lleva el pulso imbatible en la batería).
“Largaron con “El sur”, “Submundo” y “Que no”; se colgó la viola para “Lo que queda”, y la soltó para “No me alcanza”. De nuevo a dos guitarras le entraron a “Teoría espacial”, primer éxito solista de la ex Utopians. “Arte arte arte” evocó indirectamente a Marta Minujín (“Yo soy más feliz y mucho más triste que antes”, una declaración de principios).
Con una pierna del pantalón arremangada como los break dancers, fue hacia su personal relectura de “Todo sigue igual”, de Viejas Locas, antes de bajarse del escenario.
Maravilla marciana
Del otro lado, Walas emergió con un poncho con capucha en animal print. “En el Tribus, Massacre es compra, venta y canje. Mirá”, fue el saludó antes de “Te leo al revés”. Fueron para “Te arrepiento”, en las PRS de Pablo Mondello y “Fico” Piscorz. “Llega a Santa Fe la psicodelia de Massacre”, prometió el platinado, antes de “Ella va”; el clima se prolongó en “Querida Eugenia”, con subida en los parches de “Charly” Carnota y el bajo de Luciano “Bochi” Facio.
“Los hijos de padres separados le decimos sí a la inseguridad. No es un chiste político, es un chiste psicológico. Por decir este tipo de cosas mucha gente quiere prohibir a Massacre, pero para otros somos La octava maravilla”, anunció, antes de abrazar uno de sus bebotes diabólicos y que el Tordo (pasado a Stratocaster) exprimiese las cuerdas.
Con un cetro de calavera, el sobrino de Ramón Ayala dio la “bendición vudú” para “Sofía, la super vedette” (sólo con wah wah del encasquetado Mondello). Walas agradeció a la organización, en la figura de José “Chengo” Altamirano, para luego entrarle a “Insomnio” (grabada en 2024 junto a Bandalos Chinos) con teclas de Piskorz y estrofas en megáfono.
“Tanto amor” hizo mover el brazo a varios en su midtempo. “Aterriza esta noche en la Argentina Su Majestad, La reina de Marte”, proclamó el frontman: incluyó peluca y máscara para interpretar al personaje en la pasarela. Enseguida arremetieron con “Plan B: Anhelo de satisfacción”, hit de culto que sumó popularidad desde la versión de Catupecu Machu. El locuaz vocalista emitió su último beso y pasaron a las fotos con el público.
Al frente de una banda enteramente femenina, Vale Acevedo tuvo su segmento en el segundo escenario (el de los shows más cortos), con lugar para canciones nacidas en su guitarra acústica y ampliadas a quinteto, como “Maniquí” y “Ya me cansé”.
“Yo sé que vinieron a verme a mí. Mi psicóloga dijo que me la tengo que creer”, reflexionó, mientras pasaba al piano para interpretar a solas “Creo que está vez exageré”: un crimen romantizado, pero con un gran despliegue de su voz blusera. A solas con la acústica, invitó a Alan Lez, subcampeón de “La Voz Argentina”, para una sensual interpretación de “Luna de miel” de Virus.
Volvieron las chicas (la zurda Julieta Calviño en guitarra, Salo Bass Tello en bajo, Paula Montesano en teclados y Martina Rodríguez Quiroga) para “Un poco más”, en plan punk californiano, y “Como vos”: pidió “palmitas, como que me perdí en la playa”. Se fue con “Muzza”, con rimas habladas extremas en el mejor estilo de Roberto Musso (Cuarteto de Nos).
Antihéroes
Él Mató a un Policía Motorizado ganó el escenario central, acaudillada por el “antifrontman” por excelencia, Santiago “Motorizado” Barrionuevo. El set despegó con “Navidad en Los Santos” y “La noche eterna”, entre arpegios y los sintes de Agustín “Chatrán Chatrán” Spasoff; y subió en “Diamante roto”. “Chica rutera” estalló en el viaje sónico en las seis cuerdas de Mánuel “Pantro Puto” Sánchez Viamonte (sí, ese es su apodo artístico); “El tesoro” (uno de los éxitos del catálogo motorizado) trajo coros populares.
Relajaron con la bajonera “Medalla de oro” (“entiendo que no vas a aceptar / que todo lo que viene es peor). “Amigo piedra”, nació desde la guitarra de Gustavo “Niño Elefante” Monsalvo y creció en la batería Guillermo “Doctora Muerte” Ruiz Díaz. Aceleraron el metrónomo en “Yoni B”, pero lo bajaron para la curiosamente entradora “El mundo extraño” (“Liquidado estoy / esperando hasta el fin / sé que es lo peor / pero esta es la mejor versión de mí”).
Empezaron a salir con Ahora imagino cosas” y “Chica de oro (la que le canta a Jenny). Supuestamente era la última, pero hubo lugar para “Mi próximo movimiento”.
El carismático Ale Kurz, invitado por dos en la primera jornada, tuvo su momento para defender su proyecto solista, fortalecido tras el fin de El Bordo. Pasó por “La otra mitad”, un tema de cantor romántico, pero bien eléctrico; y “Volando”, de El Bordo. Fue a la casi baladística “Arde Roma”, acompañado por muchas gargantas y las líneas de su guitarra.
Recordó al viejo Tribus, con cajones de cerveza en el camarín, y agradeció la continuidad, “aunque los tiempos cambien”, justo antes de Mismo”. Tras la bordera “La banda”, presentó su más reciente lanzamiento, la desamorada “Para alguien más”. Se despidió con “Soñando despierto”, de su antigua agrupación.
Carisma y conexión
Joaquín Levinton salió por sus propios medios a la pasarela del escenario mayor al interpretar “Gatitas y ratones”, apertura del set de Turf, redoblando la apuesta con “No se llama amor”, obteniendo la respuesta esperada. Allí mismo recorrió y se subió al vallado para el baño de masas. Tras una larga y enroscada presentación, invitó a Santiago Motorizado para cantar en la pasarela “Casanova” venciendo la timidez del convidado, que terminó haciéndole barra a Leandro Lopatín en su solo.
El propio Lea se fue a la intro de “Cuatro personalidades”, acompañada por olas de brazos en alto, antes del solo de la flauta de émbolo (otro exotismo del cantante). “Qué flautista: Joaquín Hugo Levinton”, lo elogio Lopatín (“el marido de Pichot”, en el barrio). “Malas decisiones” arribó en formato disco y con arreglos de cuerdas en las teclas.
“Amar lleva su ritmo y su responsabilidad”, le contestó el gracioso a una fan que gritó “Te amo”. Invitó a una tal Jordana a cantar una vuelta del estribillo. Pidió alumbrar con los celulares, buscando una atmósfera especial para “Magia blanca”, con la acústica colgada. El arranque de “Loco un poco” generó una sacudida antes del primer verso, y otros tanto el final la excursión del petiso por el vallado central.
Explicó cómo cantar “Todo x nada”, antes de que comiencen las teclas ochenteras del tema. “Pasos al costado” fue tan coreada como en las canchas, y terminó con los patriarcas y el guitarrista Nicolás “Ríspico” Ottavianelli en viaje instrumental. Saltaron a la versión disco de “Lamento boliviano”, histórico de Los Enanitos Verdes (originalmente de Alcohol Etílico), en lo que fue el momento más extático del set.
Al menos hasta ahí, porque lo que quedaba era “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. Así que el maestro de ceremonias pidió un círculo para poguearla, rematando el momento más candente de una noche fresca.
En la otra punta Santiago Luis (batería) tomó la voz principal en “Rico chico”, secundado por Joan Manuel Pardo (voz y guitarra, de donde salen también las frecuencias de los bajos), la otra mitad de Camionero. Jony entonó entonces “Películas anónimas”: otro viaje entre el rock psicidélico y la síntesis que impone el exiguo formato.
“Lo hago mal, me siento bien” pasó muy rutera. Les cantaron “Dale Camión”, con la música de la Marcha Peronista. “La distancia” trajo matices y sutilezas antes de pasar al groove de “Genio del Abasto”, para volver a la carretera con “Guerrero atípico”, a dos voces, con pasajes instrumentales, y “Sobre tu nombre”.
La vieja guardia
El colofón de la jornada y el festival llegó de la mano de Los Caballeros de la Quema, acaudillados por Iván Álvarez Noble en la fría madrugada. Largaron con “Celofán” y “Todos atrás y Dios de 9”. Iván se colgó la acústica para sumar a la pared guitarrística de “Patri”, antes del solo de Martín Méndez. Sin dudas, el primer éxito de la agrupación y pilar de una carrera que llega hasta el presente.
“Huelga de princesas” se abrió en los vientos (Carlos Arin en saxofón y Alejandro Martín en trompeta), con una fuerza que creció en “Rómulo y Remo” (“Queremos todo un poco más de todo, dentro del toco y un poco además”). De ahí a “Malvenido”, con solo de Pablo Guerra. Todo sostenido por Javier Cavo en batería y Patricio “Pato” Castillo en bajo, junto a Rubén Casco en teclados.
“Llegó el momento encendedor de la noche”, prometió Noble: era “Otro jueves cobarde”, con apertura “acustisoft” y Guerra tirando fintas; en la “levantada” arrancó brazos agitadores en la audiencia; un solo de trompeta abrió para que juegue Méndez. “Y acá me ves” fue otra entrega de la poesía looser de Noble: “Y acá me ves / tan mal bebido / un pordiosero / dando pena en tu sillón”.
“Esta canción fue escrita hace mucho tiempo”, destiló el frontman. “Podría haber sido escrita hace dos semanas”. Era la noventa “Rajá rata” (“Calentita la Rosada, ¿no, señor sultán? / qué bien que la lustran sus hipopotamitos / no sé si llega el tufo a goma quemada / yo que usted me cuido la ñata”), con Pablo desafiando la pasarela.
“¿Podés tocar muy mimoso esta canción?”, le pidió a Arin para “Fulanos de nadie”, otra de las más festejadas. Sin descanso se fueron a la pasarela para “Costumbres argentinas”, el himno calamariano de Los Abuelos de la Nada. “Aguanten los Abuelos, aguante el rock nacional, aguante la cultura, viva la Patria, carajo”, disparó el vocalista devenido en galán maduro. Y volvieron a los climas quemeros con “Sapo de otro pozo”.
“Por el río Paraná, venía navegando un piojo / Con un hachazo en el ojo / y una morocha en el ojal”. El recitado truquero era la señal para “Avanti morocha” (con toda su pirotecnia de imágenes nobleanas: una por línea) y el último tsunami de brazos. O el penúltimo: a la voz de aura terminaron con “Oxidado”, con Iván instalado en la punta del corredor, rodeado de cuerpos en movimiento, como en las buenas épocas, y el último solo para Martín.
Así terminó la segunda edición del Festival Tribus: afuera esperaba la noche helada y el tiempo para empezar a imaginar un nuevo encuentro.
Desde el Galpón
El tercer escenario del evento contó en su segunda jornada con las actuaciones de Maleducado, The Polacos, Tamo Como Queremo, La Chica del Cumpleaños y Astro Bonzo.