Festival de Tribus 2026: Se reveló el line-up de una edición que promete ser histórica

Contenido realizado por Tribus
Con un despliegue de artistas consagrados y lo mejor de la nueva escena, el festival de Tribus Club de Arte regresa a la Estación Belgrano el 1 y 2 de mayo. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Kapanga La Delio Valdez y Estelares lideran una grilla imbatible.
Contenido realizado por Tribus
Tras el éxito rotundo de su debut con más de 12.000 personas, el Festival de Tribus Club de Arte confirma su regreso triunfal. La organización ha revelado finalmente el line-up completo para este 1 y 2 de mayo en la Estación Belgrano, reafirmando a Santa Fe como el epicentro cultural de la región en este primer semestre de 2026.
La propuesta no termina ahí. El line-up se completa con nombres de peso como Eruca Sativa, Cielo Razzo, Massacre, Los Espíritus y Barbi Recanati, junto a la presencia internacional de Vapors of Morphine. La frescura de Indios, Ainda, Lichi, Lucy Patané, Gauchito Club y las intervenciones locales de Hugo & Los Gemelos, Vomitan Glitter, entre muchos otros a confirmar terminan de diseñar un mapa sonoro diverso y ambicioso.
Esta edición redobla la apuesta con una infraestructura ambiciosa. Durante las dos jornadas, la Estación Belgrano se transformará en un ecosistema sonoro con cuatro escenarios funcionando de forma alternada. Esta disposición permitirá que el público transite entre diferentes atmósferas —desde el pogo masivo hasta propuestas más íntimas y experimentales—, garantizando música sin interrupciones y una dinámica constante en cada rincón del histórico predio.
La preventa de abonos bajo la modalidad Early Bird ya es un éxito en Ticketway, impulsada por la posibilidad de financiación en 6 cuotas sin interés con los Bancos de Santa Fe y Entre Ríos.
Además de los shows en vivo, el predio contará diversas activaciones de marcas, un sector gastronómico renovado e intervenciones locales artísticas que transformarán la Estación Belgrano en un multiespacio de vanguardia.
Lugar: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150, Santa Fe).
Fechas: Viernes 1 y Sábado 2 de mayo.
Entradas: Abonos a la venta en Ticketway y puntos de venta físicos.
Promoción: 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco de Santa Fe y Entre Ríos