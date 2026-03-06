Segunda edición

Festival de Tribus 2026: Se reveló el line-up de una edición que promete ser histórica

Con un despliegue de artistas consagrados y lo mejor de la nueva escena, el festival de Tribus Club de Arte regresa a la Estación Belgrano el 1 y 2 de mayo. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Kapanga La Delio Valdez y Estelares lideran una grilla imbatible.