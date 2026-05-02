Día 1

Festival Tribus: un feriado a pura música

El Día del Trabajador tuvo su celebración en la Estación Belgrano, donde artistas de diversos géneros invitaron al baile, la emoción y la construcción de sentidos. Kapanga, La Delio Valdez, Los Tabaleros, Ainda, Corvex, Cielo Razzo, Autos Robados, Vapors of Morphine, Estelares, Los Espíritus, Mia Folino y Hugo & Los Gemelos fueron parte de la primera jornada.