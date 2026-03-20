Segunda edición

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Con el inicio de la venta día por día y el anuncio de su sector VIP, el evento que tendrá lugar el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano detalla sus jornadas. Cuatro escenarios, incluyendo el Galpón de Tribus y Sector Silent, consolidan la apuesta cultural más ambiciosa de la región. Las entradas individuales y el abono por ambos días se encuentran a la venta a través de Ticketway.