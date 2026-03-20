Santa Fe se hace escuchar: tres días con recitales, teatro y memoria

Santa Fe se prepara para surcar un fin de semana largo donde las propuestas abundan y, en cierto modo, "charlan" entre sí. Van del rock al teatro de corte introspectivo y de los homenajes a la historia reciente a las nuevas búsquedas sonoras.
La ciudad arranca un fin de semana largo en el cual convivirán los rituales rockeros con el teatro íntimo y actividades que revisan la historia reciente. Una grilla amplia, con muchas opciones con entrada libre y gratuita.
Santa Fe se prepara para surcar un fin de semana largo donde las propuestas abundan y, en cierto modo, "charlan" entre sí. Van del rock al teatro de corte introspectivo y de los homenajes a la historia reciente a las nuevas búsquedas sonoras.
Entre el viernes y el domingo, la capital santafesina propone shows gratuitos, ciclos especiales, obras que revisitan el pasado y recitales que vuelven a encender himnos colectivos.
Desde la potencia ricotera de Bravos Muchachitos! hasta la historia del rock nacional con Guasones y Bersuit, la música será una columna vertebral de estos días. Pero no la única: conviven también la diversidad teatral con "Última versión", "Las cosas maravillosas", "Rewind" y el Festival de Títeres Trotamundos.
Para quienes buscan qué hacer en Santa Fe durante el fin de semana largo, va una guía completa para no perderse nada.
Bravos Muchachitos! a las 21 en Tribus
La Noche Ricotera llega a Tribus con un show único que repasa todos los clásicos de Los Redondos y el Indio Solari. Entrada libre y gratuita.
Martín Masiello a las 21 en Hub
El cantante argentino se presentará con un espectáculo cargado de clásicos . Desde la música clásica, los boleros y la pasión de los tangos, hasta canciones del repertorio internacional como las de Frank Sinatra y Elvis Presley, el espectáculo combina elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal.
Escencia, Cortamambo y Sektor 4 a las 21 en Demos
"Recibimos a tres bandas que vienen a dejarlo todo en el escenario", manifestaron los organizadores.
Ignacio Copani a las 21 en El Solar de las Artes
El artista se presentará con el espectáculo "Juglarse la Vida". "Con humor, con amor, con bronca y con esperanza se va armando un sentimiento colectivo a través de lo mejor de su amplísimo repertorio y de sus canciones nuevas, tan necesarias para este tiempo", dicen los organizadores.
"Última versión" a las 21 en el Foro de la UNL
De Indiana Bonfanti, con dirección de Gastón Diaz. Una mujer comparte la cocina con su vieja mascota. El animal le despierta recuerdos, la motiva a tirar de los hilos de la memoria y revisitar experiencias vividas en la década del setenta. Forma parte de esta edición "Mujeres en escena" un ciclo especial en el marco de Viernes de Escénicas.
"Pasión" a las 20.30 en Luz y Fuerza
Hakuna Group Music presenta una propuesta artística que es esencialmente música y poesía, pero también fotografía, oración, pintura y escultura, todo sobre un mismo escenario, para descubrir y palpitar la pasión escondida en el corazón de Jesús de Nazaret.
"Territorios de Memoria" a las 17.30 en el Paseo de las Tres Culturas
Es una propuesta de los museos provinciales de Santa Fe para conmemorar los 50 años del último golpe cívico-militar (se pasa al sábado 21 si llueve). La actividad invita a habitar el espacio público como memoria viva mediante intervenciones artísticas, conversatorios, música y acciones que promueven la reflexión colectiva sobre la historia reciente y la vigencia de los derechos humanos.
"Corceles de seda" a las 20 en El Carmen Art Center
La descripción menciona “Collages and Pure Silk Scarves” y puede definirse como una cápsula de pañuelos de pura seda que “nació con collages de caballos, plumas, mariposas y flores que luego de casi dos años, transmutación mediante se transformaron en piezas únicas”. Será en Almirante Brown 6880.
Academia Crescendo y Dosis a las 21 en Stanley
"Arrancamos el año con todo en la academia, celebrando la vuelta a clases con dos noches de música en vivo e invitados de la casa”, indicaron los organizadores. Repite el sábado.
"Instrucciones para vivir una vida" a las 21 en La 3068
Una obra que registra la imposibilidad de normar algo, lo que escapa a cualquier intento de regulación. Reflexiona sobre el pulso vital de la propia existencia en su componerse con el mundo. Resulta de la polifonía de voces de las poetas santafesinas Estela Figueroa, Diana Bellessi y Marilyn Contardi, en diálogo con la obra de Mary Oliver
Guasones a las 21 en Lemon Arena
Es una reconocida banda de rock conformada en La Plata en los 90, caracterizada por un estilo que mezcla rock clásico, blues y baladas. Liderada por Facundo Soto, la banda es un referente del rock nacional con hits populares.
"Son del río" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Dará inicio la tercera temporada de CCP Experimenta, ciclo mensual de música en vivo. La propuesta abre con “Son del río”, una experiencia escénica inmersiva que invita a recorrer nuestra identidad a través del sonido. La entrada es libre y gratuita.
"Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios" a las 18 en Hub
La obra combina música, baile, acción y fantasía, y está especialmente pensada para el público familiar. Con una puesta en escena dinámica, invita a sumergirse en una historia protagonizada por valientes cazadoras que enfrentan distintos desafíos al ritmo de impactantes coreografías.
"Guitarra para imaginar" a las 20.30 en Íntimo Espacio Cultural
Exequiel Ricca presentará su show musical en una noche llena de experiencias sonoras, con ritmos de nuestra música argentina (folklore y tango). Citando a compositores tales cómo Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú y Astor Piazzolla, entre otros y composiciones propias. La cita es en Sebastián de León 5040.
Festival de Títeres Trotamundos a las 18 en el Mercado Progreso
En el marco del Día Mundial del Títere, tendrá lugar un espectáculo para toda la familia realizado por elencos de Catamarca, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. La entrada es libre y gratuita.
Magnetic Riff a las 21 en Tribus
Magnetic Riff regresa a Tribus para un show único con todos los clásicos de AC/DC.
Marikoteka a las 23.59 en Demos
Una noche llena de fiesta, performance y puro orgullo.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
Nati Pérez Grupo a las 21 en El Solar de las Artes
Natalia Pérez junto a su grupo, conformado por Sergio Chiconi en guitarra y arreglos, Norberto "Nene" Sequeira en guitarra y Pablo Minen en percusión, estarán presentando su nuevo trabajo discográfico “Seguir”.
Señor Swing a las 21 en el El Retablo
La sala cultural independiente presenta al quinteto conformado por Cacho Hussein y Gerardo Aznar (guitarras), Nacho Sánchez (violín), Luli Molinas (contrabajo) y Shirley Warlet (cantante). Este grupo recrea el estilo conocido como Jazz Manouche popular en Francia y Bélgica entre 1930 y 1950.
"Otelo o la prueba del pañuelo" a las 21 en La 3068
Es una versión libre de "Otelo, el moro de Venecia" de Shakespeare. Actúan: José Pablo Viso, Luciana Brunetti, Raúl Kreig. Asistencia de dirección: Agustina Gudiño. Dirección: Sergio Abbate.
"Rewind" a las 21 en El Birri
Se presenta "Rewind" en Santa Fe. Una experiencia única que desentierra la memoria y la convierte en teatro físico. El viernes 20 habrá un conversatorio en el Foro Cultural y el sábado 21 se presenta en El Birri.
Bersuit a las 21 en Tribus
Bersuit regresa a Santa Fe en el marco de la gira que celebra los 25 años de su quinto álbum, “Hijos del Culo”. Bajo la producción de Gustavo Santaolalla, consiguió el galardón de doble platino y reunió himnos de la música argentina como “Desconexión Sideral”, “Toco y me voy”, “Negra murguera”, “La bolsa” y “El viejo de arriba”, entre otros.
An Espil y Secches a las 21 en Hub
An Espil y Secches tocan juntas desde el 2024. A piano y voces, consolidaron un poderoso dúo en el que interpretan canciones propias así como también repertorio del maestro Charly García.
"Dos días y un epílogo" a las 20 en La 3068
Dos hermanas auto encerradas en un depósito de revistas regalan con mucho humor, un mundo sensible de amores, dolores y sabrosos recuerdos.