El calendario no perdona y la ciudad lo siente. El Festival Tribus ha entrado en su etapa definitiva. Con el montaje de los cuatro escenarios a la vuelta de la esquina, la organización advierte que se están agotando las entradas, marcando el último llamado para quienes aún no aseguraron su lugar en el evento que definirá el año cultural en Santa Fe.
El Festival de Tribus entra en su recta final y se agotan los tickets para el 1 y 2 de mayo
A menos de una semana del desembarco en la Estación Belgrano, la demanda de tickets se dispara. Quedan los últimos abonos generales y pases VIP para vivir la experiencia musical más grande de la región. Comprá tu entrada en Ticketway.
Un fin de semana, una ciudad tomada por la música
VIERNES 1 DE MAYO: Fiesta, mística y vanguardia
La primera jornada será un estallido sonoro que recorrerá desde el rock clásico hasta el pop más sofisticado:
Fiesta, mística y vanguardia La primera jornada será un estallido sonoro que recorrerá desde el rock clásico hasta el pop más sofisticado:
- La Delio Valdez y Kapanga: El sello indiscutido de la fiesta y el agite nacional.
- Estelares: Los creadores de himnos poéticos que celebran tres décadas de canciones
- Vapors of Morphine: La cuota internacional de lujo con su sonido de culto desde Boston.
- Los Espíritus y Cielo Razzo: Psicodelia, blues y la fuerza del rock santafesino.
- Propuestas disruptivas: El "punk-folclore" de Los Tabaleros, la potencia de Corvex, el pop de Ainda y la frescura de Gauchito Club, junto a referentes como Lucy Patané, Lichi y los locales Hugo y Los Gemelos.
SÁBADO 2 DE MAYO: El poder del rock y el ADN nacional
El cierre promete una intensidad inigualable con regresos esperados y figuras consagradas:
- Los Caballeros de la Quema: El regreso histórico de una banda fundamental del rock argentino.
- Él Mató a un Policía Motorizado: La sensibilidad poética de Santiago Motorizado y su banda insignia.
- Turf y Árbol: Una verdadera ametralladora de hits para encender a la multitud.
- Eruca Sativa y Massacre: Virtuosismo, potencia y el espíritu skate-punk que atraviesa generaciones.
- Escena Indie y Canción: La presencia de Indios, Barbi Recanati, Adrián Berra, Ale Kurz y Vale Acevedo, sumado a los nuevos ganadores del Concurso de Bandas de Tribus, Casa Chilao.
A los escenarios principales Santa Fe Pilsen y Fernet Branca, se suma el Galpón de Tribus: Este espacio se convertirá el viernes 1, en un templo para los clásicos que habitan habitualmente Tribus Club de Arte, con las presentaciones de Rompiendo Espejos, Bravos Muchachitos, Bendecida, Verde Musgo y Changuitos. En tanto que el segundo día, se consagrará como la vidriera del talento local, recibiendo a bandas que marcan el pulso de nuestra ciudad como Astro Bonzo, La chica del cumpleaños, Tamocomoqueremo, The Polacos y Maleducado.
Última oportunidad: Experiencia VIP y Sector Silent
La Experiencia VIP Pilsen, que ofrece beneficios exclusivos como ingresos sin fila, sector preferencial y barra dedicada, se encamina a colgar el cartel de Sold Out en los próximos días. Asimismo, el Sector Silent permitirá a los asistentes elegir su propio ritmo en una experiencia sensorial única con auriculares.
No te quedes afuera: puntos de venta activos
La recomendación de la organización es clara: asegurar el ticket ahora para evitar los cambios de precio de la última fase. Los abonos para ambos días siguen siendo la opción más conveniente para quienes no quieren perderse ni un solo minuto de los cuatro escenarios en simultáneo.
COMPRÁ TU ENTRADA AHORA
Online en: www.ticketway.com.ar
Venta Telefónica: 0342-155-764161
Puntos de venta físicos:
- Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
- NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
- NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
- NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
- NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
- NEXON Paraná | Urquiza 1031
- Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
- Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
- Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359