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El Festival de Tribus entra en su recta final y se agotan los tickets para el 1 y 2 de mayo

A menos de una semana del desembarco en la Estación Belgrano, la demanda de tickets se dispara. Quedan los últimos abonos generales y pases VIP para vivir la experiencia musical más grande de la región. Comprá tu entrada en Ticketway.