Entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril, la ciudad de Santa Fe abre una agenda cultural que prevé música en vivo, teatro, danza y propuestas audiovisuales.
La ciudad se llena de música y teatro: el cronograma completo de la oferta cultural
Desde la apertura del Festival de Tango hasta el homenaje ricotero de Gaspar Benegas en Tribus, entre el viernes y el domingo habrá más de veinte propuestas.
Con actividades distribuidas a lo largo de todo el fin de semana, la programación incluye artistas locales, figuras nacionales y ciclos que apuestan por la formación y la preservación cultural.
Uno de los núcleos será el Festival de Tango de Santa Fe. A su vez, la escena musical ofrecerá recitales de rock, pop, folklore y rap, junto a homenajes y ciclos temáticos que recorren distintas generaciones y estilos.
El teatro y las artes escénicas también ocuparán un lugar, con obras que van desde la comedia hasta lo social. A esto se suman muestras, intervenciones y encuentros culturales para distintos públicos. En las líneas que siguen, la lista completa.
Viernes 17 de abril
Festival de Tango de Santa Fe a las 20.30 en el Liceo Municipal
La ciudad de Santa Fe será escenario este fin de semana para el desarrollo del nuevo Festival de Tango. Espectáculos de jerarquía, instancias de formación, proyecciones audiovisuales y acciones de preservación patrimonial son algunas de las propuestas. La apertura oficial será con las Orquestas Típicas La Biandunga y El Arrastre.
Gaspar Benegas y Cultura Frita a las 21 en Tribus
Será una "noche redonda y fundamentalista" con el show de Gaspar Benegas (guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado) junto a Cultura Frita (homenaje a Los Redondos).
Acidito a las 21 en El Solar de las Artes
Es un grupo de música folclórica venezolana. En su repertorio se pueden escuchar merengues, pasajes llaneros, bambucos, tonadas, danzas zulianas, gaitas de tambora, valses, recorriendo a través de la música las regiones venezolanas.
Artado y Certero a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La obra plantea un recorrido por aquello que limita: los "no puedo", las cadenas, los mandatos inconscientes. Cuestiona los roles que se asumen en distintos ámbitos como el trabajo, la pareja o la familia. Cada personaje se presenta como una máscara que se construye para encajar.
Little Boogie a las 21 en Demos
Es un artista nacido en Sarandí, Avellaneda. Su formación se dio en un entorno atravesado por la disciplina, la cultura de barrio y la familia. Es hijo de un boxeador y de madre paraguaya, contexto que influyó en su identidad artística.
"Bajo terapia" a las 21 en Valeri Montrul
Tres parejas concurren a un consultorio para realizar terapia de pareja y se encuentran con seis sobres que contienen consignas a resolver en conjunto.
Mic Club a las 21 en Stanley
Las Alas de mi Voz lanza un innovador ciclo de karaokes temáticos que propone mucho más que subir a cantar: una experiencia escénica, participativa y en constante evolución, donde la comunidad es protagonista.
Gladiadoras K-Pop a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Se trata de un show musical de alto impacto que reúne la energía del K-Pop con efectos especiales de vanguardia, banda en vivo y un despliegue escénico épico.
Ignacia Live a las 21 en La Grieta
Es cantante, guitarrista, compositora y productora argentina. Con cinco álbumes de estudio y una amplia trayectoria en la escena pop y electrónica nacional, actualmente se encuentra presentando “Panorámica”, editado por el sello Club del Disco. Llega al espacio de Marcial Candioti 3137.
Sábado 18 de abril
Sexto Festival Negro a las 15 en el Anfiteatro Juan de Garay
Con entrada libre y gratuita, el encuentro se consolida como una de las propuestas culturales más significativas de la región, en torno a la visibilización de las raíces originarias y afrodescendientes.
El Sueño de los Elefantes a las 21 en Hub
La compañía, en sus quince años de trayectoria, se caracteriza por proponer experiencias donde lo sensorial, la espacialidad del sonido y el cruce de disciplinas se utilizan como vehículo primordial del discurso artístico, generando una condición perceptual extraordinaria, que posibilita nuevos horizontes de comprensión por parte del público participante.
"Ensalada de risas" a las 21 en La Blanca
Se presentará la obra teatral de Silvia Paredes. Los sábados 11 y 18 de abril a las 21 en el espacio ubicado en Alberdi 5452.
"Un cuento maravilloso" a las 18 en el Centro Cultural Provincial
Esta obra combina personajes fantásticos, bailarines de primer nivel, una escenografía imponente y un vestuario diseñado para transportar al público a mundos llenos de color y emoción. Los asistentes serán parte de una experiencia inmersiva donde cada detalle está pensado para sorprender.
"Entre lo efímero y lo perdurable" a las 19.30 en el Museo del Teatro Municipal
A partir de documentos, fotografías y objetos del acervo del Teatro la muestra explora los inicios de la danza escénica local, la llegada de compañías y figuras internacionales, y la influencia de los circuitos nacionales en la formación de públicos y artistas.
"Saben las estrellas que vas a cantar" a las 21 en El Solar de las Artes
La vida de Julián Castillo quedó grabada en distintos ámbitos santafesinos. Su muerte también. A través del relato de familiares y amigos, se recorre la historia, la militancia y el arte de Castillo. Este documental realizado por Eduardo Mezio, es un homenaje, un ejercicio de memoria y un llamado colectivo.
Festival de Tango de Santa Fe a las 20.30 en el Foro Cultural de la UNL
A las 18, en el Foro Cultural Universitario (9 de Julio 2150), será la proyección de la película "¡Tango!". A las 20.30, en la Biblioteca Dr. José Gálvez (9 de Julio 2154), Tango del Siglo XXI, con Vaho y Astillero.
"Música en el Mercado" a las 20 en el Mercado Progreso
La programación del ciclo, que se desarrollará todos los sábados hasta noviembre, es el resultado de una convocatoria abierta que buscó promover una agenda cultural diversa, equilibrada y representativa de los nuevos lenguajes locales y nacionales.
"La Cocinera", a las 18 en La Josefa
La propuesta, a cargo de Cecilia Mazzetti, será seguida de una conversación junto a la artista Daniela Arnaudo, la propia Mazzetti y Silvia Debona (Andamio Contiguo), en diálogo con los ejes de la muestra "Días de fuego". Actividad enmarcada en en el aniversario del nacimiento de Josefa Díaz y Clusellas.
Nitroplan, Quemarrancho y Dactilar a las 21 en Demos
Tres bandas referentes de la escena local se juntan para una dosis de Stoner, Grunge y Hard Rock. Nitroplan es power rock alternativo en su estado más puro. Quemarrancho domina la mezcla entre el rock moderno y el stoner. Y Dactilar es Hard rock con ADN pesado.
Appetite y Valentinos a las 20.30 en Tribus
Appetite propone un viaje en el tiempo para revivir junto a grandes y chicos los clásicos de Guns N Roses que marcaron a varias generaciones. En tanto que Bon Jovi x Valentinos presenta "Un show de fans para fans", un espectáculo que nace desde la admiración genuina.
Víctor Malvicino y Cacho Hussein a las 21 en El Retablo
Con una propuesta que une el clarinete y la guitarra, el dúo promete un recorrido sonoro íntimo y cautivador.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
"Dignidad" a las 21 en el Auditorio de Amsafe
Teatro Azul de Colombia presenta su obra. Retrata a cuatro mujeres símbolo de resistencia, llega en el marco de una gira internacional y es gestionada en Santa Fe por TraMA.
Tributo Kwam a las 23.59 en Tribus
El sábado 18 de abril Tributo Kwam llega a Tribus para revivir las mejores noches.
"Martina Chapanay ecos de voces en lucha" a las 21 en Valeri Montrul
Obra de teatro que recrea la vida de Martina Chapanay en Argentina, con una escenografía de época y música em vivo.
Santa Funk Jam Vol III a las 20.30 en El Bus Multiespacio
El espacio de San Martín 2185 se transformará en una usina de ritmo. Llega la tercera edición de la Santa Funk Jam, el evento con pura potencia y talento santafesino.
Domingo 19 de abril
"Resurrección Tour" a las 20 en Tribus
El referente del rap argentino Homer El Mero Mero llega a Tribus con su nueva gira, un proyecto que marca su regreso a los escenarios y el inicio de un nuevo capítulo artístico y personal.
"Flores invasoras" a las 19 en Valeri Montrul
Una pareja que desea vivir su amor pero recibe innumerables interferencias que les impide ser felices. Género comedia.
Festival de Tango de Santa Fe a las 17 en la Casa de la Cultura
A las 17, recorrido mediado por el edificio recuperado. A las 18, presentaciones de Andrea Eletti y Gabriel De Pedro, Trío Cernotto, Molina y Ciccazzo y Luciana Tourné junto a Juan Aneiros Monti. A las 21, presentación del Quinteto Revolucionario con Celebración Piazzolla.