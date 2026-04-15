Ouijo, el proyecto del compositor Javier Pazzano, presenta "Alunizante". Es su segundo disco de estudio, en el cual lleva a cabo una búsqueda que se adentra en los siempre cambiantes terrenos del pop, la electrónica y el rock.
"Alunizante": una pausa en medio del vértigo actual
A través de su proyecto, Javier Pazzano armó un álbum que apuesta a un sonido más frontal que en sus trabajos anteriores, pero sin perder su identidad electrónica.
El trabajo reúne diez canciones con climas introspectivos, que contienen en su génesis y desarrollo una tensión constante entre lo íntimo y lo expansivo, con un abordaje más directo en relación a su debut, "Transeúnte".
En esta nueva etapa, Ouijo incorpora una base instrumental más definida, con baterías a cargo de Gómez Casa, guitarras registradas por Lucy Patané y un tratamiento vocal más frontal.
"Alunizante" plantea un cambio respecto a su trabajo anterior. Si "Transeúnte" iba directo al movimiento, este nuevo disco sitúa la mirada en un punto fijo desde el cual se perciben las mutaciones en el entorno.
En una entrevista, Pazzano habló de los procesos de producción del disco, las decisiones que definieron esta etapa y los ejes conceptuales que atraviesan su obra reciente.
Un territorio nuevo
-"Alunizante" se corre de la idea de movimiento de "Transeúnte" y se planta en un punto fijo. ¿Qué cambió en tu mirada entre un disco y otro?
-Puede que haya cambiado el punto de vista y de cómo abordar lo imaginado. "Alunizante", el hecho en sí de alunizar, fue el disparador para este nuevo disco y eso me llevó a pensarlo como un viaje.
Un viaje corto o largo, no importa, pero sí plasmar eso en las canciones, esos sentimientos y sensaciones que suceden cuando uno está en un lugar desconocido, lo que sucede en el recorrido, los recuerdos, la nostalgia y lo que sucede cuando llegás, en este caso, a posarte en un territorio nuevo.
Atmósfera espacial
-Esta vez hay un sonido más directo, con las voces y los instrumentos más al frente. ¿Qué te llevó a encarar el disco desde ese lugar?
-Principalmente quería repetir la energía que se había generado en las presentaciones en vivo de "Transeúnte". Cuando lo llevé al vivo con banda, pasó algo con las canciones que subieron muchos escalones a nivel fuerza, y eso es lo que antes de encarar el nuevo disco tenía resonando en mi mente.
Así que el sonido está llevado para ese lado, un poco más orgánico, con elementos más al frente y más crudos, sin dejar de lado los sintes y las programaciones que le dan la atmósfera espacial que tanto me gusta.
La luna como llegada
-Las canciones trabajan mucho con lo cotidiano pero llevado a un plano más extraño o suspendido. ¿De dónde nacen esas imágenes y esa atmósfera?
-Esas imágenes fueron apareciendo a medida que surgían las canciones, pero ya estaba seguro de ese nombre para el disco y eso condicionó la atmósfera.
Pensar en la luna como lugar de llegada (que en realidad puede ser cualquier lugar desconocido) hizo que en general mi imaginación apunte a lo extraño, a lo raro, lo nuevo, lo suspendido.
Quizás eso de llevar lo cotidiano a un plano más extraño sea lo interesante de este proceso que derivó en estas canciones. Espero haberlo logrado.
Escenas y personajes
-Venís del mundo audiovisual y eso se percibe en las canciones. ¿Pensás los temas como escenas o relatos antes de componerlos?
-Por supuesto, a veces con la música y las melodías ya sucede, pero principalmente pasa cuando encuentro una frase o palabra que encuentro interesante.
Eso me hace pensarlo como escenas o más bien, escenarios, personajes, para después desarrollar la canción. A veces siguen su curso otras veces no, pero si, los pienso o imagino visualmente a la hora de componerlos y eso me ayuda.
El clima de época
-En un momento donde todo parece ir rápido, "Alunizante" propone detenerse. ¿Sentís que el disco también dialoga con ese clima de época?
-Podría leerse así, no estoy seguro del todo si es una propuesta a una detención absoluta, si quizás puede ser a una contemplación. Es imposible no impregnarse con el entorno, directa o indirectamente, está presente el clima de época cuando escribo o compongo.
Siento que "Alunizante" te puede invitar o proponer a detenerte un poco, pero si no estuviera el contexto de lo rápido y todo lo que eso conlleva no existirían estas canciones, estos sentimientos y estos climas.