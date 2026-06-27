Nuevos adelantos

The Rolling Stones publicaron dos nuevas canciones de "Foreign Tongues", su próximo álbum

La banda sacó a la luz “Jealous Lover” y “Divine Intervention”, otros dos anticipos del disco que se lanzará el 10 de julio y contará con invitados de lujo: Paul McCartney, Robert Smith (The Cure), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y Steve Winwood.