Con "Wink Wink"

Charli XCX acelera su nueva era y anuncia "Music, Fashion, Film"

La cantante británica presentó el tercer adelanto de su séptimo álbum de estudio, que llegará el 24 de julio. El lanzamiento confirma el giro estético y sonoro iniciado con “Rock Music” y “SS26”, mientras la artista continúa expandiendo su influencia entre la música, la moda y el cine.