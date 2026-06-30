Charli XCX continúa construyendo la expectativa por su próximo trabajo discográfico con el lanzamiento de “Wink Wink”, un sencillo que combina humor, irreverencia y un sonido que se aparta parcialmente de la electrónica que marcó buena parte de su etapa reciente.
Charli XCX acelera su nueva era y anuncia "Music, Fashion, Film"
La cantante británica presentó el tercer adelanto de su séptimo álbum de estudio, que llegará el 24 de julio. El lanzamiento confirma el giro estético y sonoro iniciado con “Rock Music” y “SS26”, mientras la artista continúa expandiendo su influencia entre la música, la moda y el cine.
La canción, definida por la propia artista como la “pieza final” de la presentación del álbum, transita un terreno cercano al alt-rock sin abandonar del todo su identidad pop.
Su interpretación mantiene el característico tono despreocupado de Charli, mientras la letra juega con la provocación y la ironía, alternando confesiones exageradas con un supuesto deseo de redención que rápidamente queda desmentido por el propio estribillo.
El estreno llegó acompañado por un videoclip dirigido por Aidan Zamiri, colaborador habitual de la cantante. La producción comienza con una imagen bucólica de Charli disfrutando de fresas con crema en un campo, para luego trasladarse a un entorno doméstico donde acciones cotidianas como lavar platos, tender ropa o limpiar ventanas adquieren un tono provocador y satírico.
Un álbum que une tres mundos
“Wink Wink” formará parte de “Music, Fashion, Film”, el séptimo álbum de estudio de Charli XCX, que verá la luz el 24 de julio. El disco incluirá también los sencillos previamente publicados “Rock Music” y “SS26”, configurando una trilogía de adelantos que anticipa una etapa artística distinta para la británica tras el fenómeno global de “Brat”.
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la portada del álbum, fotografiada también por Aidan Zamiri. En la imagen aparecen tres figuras emblemáticas de distintas disciplinas artísticas: el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el cineasta Martin Scorsese, representando los tres conceptos que dan nombre al disco.
La fotografía propone un diálogo entre música, moda y cine, tres universos que Charli viene explorando de manera simultánea en los últimos años y que ahora sintetiza en un único proyecto conceptual.
Del fenómeno a la reinvención sonora
Luego del enorme impacto de “Brat” en 2024, Charli optó por no repetir la fórmula que la llevó a dominar la conversación cultural. En cambio, decidió iniciar una etapa más cercana a sonidos analógicos, con mayor presencia de guitarras y menos procesamiento digital.
El primer indicio fue “Rock Music”, una canción en la que proclamó que “la pista de baile está muerta”, aunque aclaró posteriormente que no pretendía realizar un disco de rock tradicional, sino reinterpretar ese lenguaje desde su propia estética.
Poco después llegó “SS26”, un tema que profundiza esa búsqueda artística mediante una crítica irónica a la cultura contemporánea, la industria del entretenimiento, la obsesión por la imagen y la superficialidad del mundo de la moda. El título del álbum surge precisamente de una de las frases presentes en esa canción, donde plantea que “ni la música, ni la moda ni el cine podrán salvarnos”.
Con “Wink Wink”, la artista completa este recorrido previo al lanzamiento del disco, aportando una faceta más lúdica sin abandonar el espíritu experimental que caracteriza esta nueva etapa.
Más allá de la música
Además de preparar el lanzamiento del álbum, Charli XCX mantiene una intensa actividad fuera del estudio. En los últimos días asistió al desfile de moda masculina de Saint Laurent en París, fue coanfitriona de la fiesta oficial posterior junto a Madonna y continuó con su serie de entrevistas “In Conversation”, que en su segunda entrega tuvo como invitada a la fotógrafa y directora Petra Collins.
Su agenda continuará con una serie de importantes presentaciones en festivales y con el Music, Fashion, Film Tour, una gira por estadios de Norteamérica entre septiembre y octubre que incluirá dos fechas en el Barclays Center de Brooklyn y otras dos en el Kia Forum de Los Ángeles, con Underscores como invitada especial.
Figura del pop contemporáneo
A lo largo de su carrera, Charli XCX (nacida como Charlotte Emma Aitchison el 2 de agosto de 1992, en Cambridge) ha logrado construir un perfil singular dentro del pop internacional, moviéndose con naturalidad entre las propuestas más experimentales y el éxito comercial.
Su capacidad para reinventarse constantemente le permitió convertirse en una referencia tanto musical como estética, obteniendo múltiples premios Brit y Grammy.
En paralelo, su actividad se expandió hacia el cine, donde participa como actriz, guionista, productora y compositora de bandas sonoras en proyectos junto a realizadores como Takashi Miike, Greg Araki y Cathy Yan.
Con “Music, Fashion, Film”, Charli no solo presenta un nuevo álbum, sino también una declaración artística que reúne las disciplinas que marcaron su evolución creativa y que vuelven a colocarla en el centro de la conversación cultural.