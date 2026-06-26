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"Need It"

Cara Delevingne lanzó su nuevo sencillo

Su amiga y mentora, Fiona Apple, aparece como coautora. El nuevo sencillo llega tras el lanzamiento de la modelo y actriz al mundo musical con sus dos canciones interconectadas “I Forgot” y “Out of my Head”, adelantos de su primer álbum solista. En noviembre, la artista formará parte de la grilla del Primavera Sound Buenos Aires.

La canción fue escrita por Cara, Tommy King, Victoria Ryann Zaro, Fiona Apple, Amelia Meath y Brandon Joyner Burton y coproducida por Cara y BJ Burton (Bon Iver, Charli XCX). Foto: Gentileza Warner MusicLa canción fue escrita por Cara, Tommy King, Victoria Ryann Zaro, Fiona Apple, Amelia Meath y Brandon Joyner Burton y coproducida por Cara y BJ Burton (Bon Iver, Charli XCX). Foto: Gentileza Warner Music
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Cara Delevingne lanzó su nuevo sencillo, “Need It”, a través de Warner Records. La canción fue escrita por Cara, Tommy King, Victoria Ryann Zaro, Fiona Apple, Amelia Meath y Brandon Joyner Burton y coproducida por Cara y BJ Burton (Bon Iver, Charli XCX).

La vieja amiga y mentora de Cara, Fiona Apple, aparece como coautora en el tema. Ambas se conocen desde hace años y Cara hizo los coros en el álbum de 2020 de Apple, “Fetch the Bolt Cutters”.

Sobre trabajar con Fiona, Cara compartió: “Ella es una absoluta erudita cuando se trata de retratar la emoción, la melodía y la letra, y fue una gran defensora de este álbum. La canción es un ‘éxito de baile’ que escribimos por mensaje de texto a través de notas Post-It que nos enviábamos la una a la otra”.

Cara Delevingne en el cortometraje que acompaña sus singles “I Forgot” y “Out of my Head”“I Forgot” y “ Out of my Head” tienen un videoclip conjunto, dirigido por la ganadora del Emmy Jessica Lee Gagné (“Severance”). Foto: Captura de pantalla

Propuesta visual

El nuevo sencillo llega tras el lanzamiento de Cara al mundo musical con sus dos canciones interconectadas “I Forgot” y “ Out of my Head”, que se lanzaron el mes pasado con excelentes críticas. Sobre el lanzamiento, Rolling Stone las calificó de “Ambiciosas”, mientras que Nylon afirmó que eran “diferentes a cualquier otra cosa que escuches este año” y The Guardian compartió que eran “brillantes”.

Juntas, las pistas crean una inmersión de siete minutos en su sonido dinámico, letras reveladoras y una visión creativa sorprendentemente integral, acompañadas de un cortometraje dirigido por la ganadora del Emmy Jessica Lee Gagné (directora de fotografía de “Severance”).

Del video, Vogue declaró que es “surrealista y cinematográfico... Un giro audaz que combina sus letras vulnerables con un toque electrónico distorsionado”.

Cara Delevingne en su presentación principal en el Primavera Sound Barcelona, el 5 de junio (también dio un concierto íntimo).Delevingne en su presentación principal en el Primavera Sound Barcelona, el 5 de junio (también dio un concierto íntimo). Foto: Gentileza Francesca Sara Cauli

Por el mundo

La reconocida modelo sorprendió al anunciar una nueva etapa en su carrera tras firmar con Warner Music. Su álbum debut llegará a finales del verano en el hemisferio norte y, según ella misma, está inspirado en el profundo cambio que experimentó al dejar el alcohol en 2022.

Cara ha estado causando sensación desde que comenzó su gira principal a principios de este mes con presentaciones en Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos. El tramo principal de la gira concluirá hoy viernes 26 en Brooklyn, con su segundo espectáculo agotado en la ciudad.

También tuvo una actuación especial en su primer festival en Primavera Sound en Barcelona y tocará en algunas fechas de festivales más, incluyendo All Things Go NYC, y las ediciones de Primavera Sound en Buenos Aires y San Pablo.

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