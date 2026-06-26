"Need It"

Cara Delevingne lanzó su nuevo sencillo

Su amiga y mentora, Fiona Apple, aparece como coautora. El nuevo sencillo llega tras el lanzamiento de la modelo y actriz al mundo musical con sus dos canciones interconectadas “I Forgot” y “Out of my Head”, adelantos de su primer álbum solista. En noviembre, la artista formará parte de la grilla del Primavera Sound Buenos Aires.