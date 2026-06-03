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El duro relato de Cara Delevingne sobre su adicción a las drogas y cómo logró recuperarse

La modelo británica detalló el trasfondo emocional que la llevó a consumir sustancias desde los 14 años. Habló de sus momentos más críticos en la cima de la fama y de cómo el tratamiento de rehabilitación y su red de apoyo le permitieron alcanzar la sobriedad.

El duro relato de Cara Delevingne sobre su adicción a las drogas. Foto: Reuters.El duro relato de Cara Delevingne sobre su adicción a las drogas. Foto: Reuters.
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Cara Delevingne reveló que comenzó a vender drogas a los 14 años para poder consumirlas sin costo, en el marco de una etapa que describió como una espiral de dependencia que se prolongó hasta su entrada a un programa de 12 pasos en 2022.

La modelo y actriz británica, hoy de 33 años, habló sin filtros sobre su historia con las sustancias durante una reciente aparición en el programa Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper.

En esa entrevista, detalló cómo inició su relación con las drogas desde la adolescencia, motivada, según ella misma explicó, por la búsqueda de conexión y el deseo de escapar de la presión emocional que cargaba en aquel entonces.

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“Porque no tenía dinero en ese momento, empecé a comprar drogas para venderlas y para consumirlas”, relató al programa. “Cuando compraba las drogas para vender, las consumía todas yo sola. No todas. Vendía la mitad, consumía el resto. Básicamente tenía las drogas gratis. No era una gran narcotraficante”.

Delevingne explicó que uno de los signos que le indicó que tenía un problema fue la forma en que consumía: “Supe que era malo cuando empecé a consumirlas sola y cuánto me gustaba eso. And cuánto sabía que la gente no me juzgaba por ello y que yo podía juzgarme a mí misma, y que podía desaparecer”.

La artista, reconocida por su trabajo en Paper Towns y Suicide Squad, señaló que el consumo respondía también a una necesidad de alivio emocional. “Amaba lo que me hacían sentir las drogas. Amaba no tener que pensar en mi madre. Amaba no tener que sentir la presión de no ser buena en la escuela, de no sentirme suficiente ni de amarme a mí misma. Todo eso desaparecía”, declaró al mismo programa.

La escalada del consumo llegó a un punto crítico cuando empezó a consumir ácido “todos los días” y sufrió alucinaciones perturbadoras. “Pensé que mi padre era Dios y mi madre era el diablo y que tenía que matarla para salvar el fin del mundo. O sea, perdí la cabeza”, recordó en la entrevista.

REFILE - CORRECTING NAME OF FASHION SHOW Model Cara Delevigne presents a creation from the Burberry Prorsum Spring/Summer 2014 collection during London Fashion Week September 16, 2013. REUTERS/Suzanne Plunkett (BRITAIN - Tags: FASHION) londres inglaterra Cara Delevigne semana de la moda londres 2013 moda modelo desfile coleccion primavera verano 2014 moda desfile coleccion Burberry ProrsumCara Delevingne y su historia de superación.

El camino a la recuperación

Cara Delevingne ingresó al programa de 12 pasos en 2022, luego de que circularan fotografías que la mostraban visiblemente desorientada en el aeropuerto de Van Nuys, en California. Según indicó Call Her Daddy, fue durante el festival Burning Man ese mismo año cuando tomó la decisión definitiva de dejar las drogas.

Estando sola en una habitación de hotel, sonó de forma aleatoria una canción que habían puesto en el funeral de un amigo fallecido por sobredosis. “En ese momento fui como: ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo?’. Y tiré todas las drogas por el inodoro”, relató.

En declaraciones recogidas previamente por Vogue, la también cantante había explicado su elección de ese tipo de programa: “Antes siempre buscaba la solución rápida, ir a un retiro de una semana o a un curso sobre trauma, y eso ayudaba un momento, pero nunca llegaba al fondo, a lo más profundo”. Actualmente, Cara Delevingne lleva cuatro años sin consumir.

Cara Delevingne poses at the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", in New York City, New York, U.S., May 1, 2023. REUTERS/Andrew KellyLa modelo británica detalló el trasfondo emocional que la llevó a consumir sustancias.. Foto: Reuters.

Redes de apoyo

En la misma conversación, Delevingne abordó otro capítulo de ese período: la ideación suicida que la acompañó en plena cima de su carrera. “La ideación suicida volvió cuando estaba en mi punto más alto de fama. Cuando se supone que debía ser la más feliz, y me sentía más culpable, y sentía que no merecía nada de eso, y estuve muy cerca de quitarme la vida”, confesó.

La modelo indicó que la música fue lo que en ese instante le devolvió la claridad: “La música en ese momento realmente me salvó”.

Otro factor central en su recuperación fue el reencuentro con quien hoy es su pareja desde hace cuatro años, identificada como Minke. “Fuimos al colegio juntas y desde el momento en que nos reencontramos fui como: ‘Por favor, me haces sentir segura’.

Y eso es algo que no había sentido y que me aterra mucho más que el amor, porque en ese momento me di cuenta de lo grave que estaba”, contó. Delevingne agregó que la honestidad fue una pieza central de ese proceso: “Fui honesta con ella desde el principio. Le dije: ‘Tengo un problema’”, concluyó.

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