Historia de superación

El duro relato de Cara Delevingne sobre su adicción a las drogas y cómo logró recuperarse

La modelo británica detalló el trasfondo emocional que la llevó a consumir sustancias desde los 14 años. Habló de sus momentos más críticos en la cima de la fama y de cómo el tratamiento de rehabilitación y su red de apoyo le permitieron alcanzar la sobriedad.