Un hombre implicado en la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry, conocido por la serie Friends, ha sido condenado a dos años de prisión, según informan medios estadounidenses.
Condenaron a Erik Fleming, uno de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry
Se trata del consejero en adicciones que obtuvo la ketamina, un anestésico quirúrgico, de una mujer de Los Ángeles conocida como la "Reina de la Ketamina" y se la suministró al actor.
Erik Fleming, uno de los cinco acusados tras la muerte de Perry, obtuvo la ketamina, un anestésico quirúrgico, de una mujer de Los Ángeles conocida como la "Reina de la Ketamina" y se la suministró al actor. El consejero en adicciones, de 56 años, se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina.
Un juez federal también condenó a Fleming a tres años de libertad condicional supervisada y a una multa de 200 dólares.
Perry fue hallado muerto en el jacuzzi de su patio trasero en el sur de California en octubre de 2023. Se determinó que su muerte fue causada por los efectos agudos de la ketamina.
La fiscalía solicitó una pena de prisión de dos años y medio para Fleming, mientras que su equipo de defensa pidió una pena menor de tres meses de prisión y nueve meses en un centro residencial de tratamiento contra la drogadicción.
Condena entre lamentos
Según la agencia Associated Press, Fleming declaró ante la jueza Sherilyn Peace Garnett el miércoles en el tribunal: "Es una verdadera pesadilla de la que no puedo despertar. Me atormentan los errores que cometí".
En un escrito de sentencia presentado antes de su comparecencia ante el tribunal, los abogados de Fleming afirmaron que él ha hecho "todo lo posible para expiar su conducta delictiva".
"Cometí el mayor error de mi vida y lamento profundamente el daño que he causado", escribió Fleming en una carta al juez en abril, antes de su sentencia.
También dijo que se sintió "abrumado por el dolor y la vergüenza" cuando se enteró de la muerte de Perry, y que le consiguió ketamina al actor porque necesitaba dinero y pensó que le estaba haciendo un favor a un amigo.
Pidió disculpas por su "comportamiento inexcusable" y escribió que asume toda la responsabilidad por sus actos delictivos.
"Espero que mi sentencia aporte algo de justicia y paz a todos los que amaron a Matt", escribió Fleming.
Otros acusados por la muerte del actor
Fleming es una de las cinco personas, entre las que se incluyen médicos y el asistente del actor, que según las autoridades estadounidenses suministraron ketamina a Perry y explotaron su adicción a las drogas para obtener beneficios, lo que provocó su muerte por sobredosis.
El consejero especializado en adicciones es el cuarto en ser sentenciado en esta larga saga legal. Todos ellos se han declarado culpables en el caso federal.
El mes pasado, Jasveen Sangha, de 42 años, la traficante conocida como la "Reina de la Ketamina", fue condenada a 15 años de prisión por vender drogas que provocaron la muerte del actor.
El doctor Salvador Plasencia, quien también suministró ketamina al actor en las semanas previas a su muerte, fue condenado en diciembre a 30 meses de prisión.
El Dr. Mark Chavez, un médico californiano que vendió la ketamina a Perry, también fue sentenciado en diciembre a ocho meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional supervisada.
Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Perry que vivía con él y que fue acusado de inyectarle ketamina al actor, será sentenciado el 27 de mayo tras declararse culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte.