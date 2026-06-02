Emily Ratajkowski se consolidó como una de las figuras con mayor influencia dentro de la industria de la moda y las plataformas digitales. Sin embargo, más allá de las cámaras y la exposición mediática, la celebridad construyó una trayectoria polifacética que entrelaza la creatividad, las raíces multiculturales y el compromiso social.
Más allá de las pasarelas: cinco datos que no sabías sobre Emily Ratajkowski
Detrás de su faceta en las pasarelas y el glamour de Hollywood, la influyente figura de las redes sociales esconde una historia marcada por el arte, el activismo feminista y la literatura autobiográfica.
A continuación, se detallan cinco aspectos clave que definen su identidad y que suelen sorprender a sus seguidores más cercanos:
1. Autora de un libro de reflexiones: La modelo incursionó en el ámbito literario con la publicación de su obra autobiográfica titulada My Body. En este libro, aborda con una mirada crítica y honesta temáticas ligadas a la fama, la presión del sector del entretenimiento y la mercantilización de la imagen femenina.
2. Origen multicultural: Aunque su carrera está fuertemente vinculada a los Estados Unidos, Ratajkowski posee una ascendencia diversa que combina raíces polacas, irlandesas y judías, componentes que resultaron fundamentales en su crianza.
3. Formación e interés por las artes visuales: Criada en un entorno familiar de alta inclinación cultural —su madre ejerce como profesora y escritora, mientras que su padre es pintor—, Emily manifestó durante su adolescencia el deseo de volcarse profesionalmente hacia las artes plásticas antes de iniciar su recorrido en el modelaje.
4. El impacto de un videoclip global: Su salto definitivo al reconocimiento internacional se produjo tras protagonizar el video musical de la canción Blurred Lines, de Robin Thicke. Con el paso del tiempo, la propia artista reconoció haber experimentado sensaciones complejas y contradictorias respecto al nivel de exposición pública que le demandó aquel proyecto.
5. Militancia y activismo feminista: Utiliza sus canales de comunicación formal y sus redes sociales como herramientas de debate sobre la independencia de las mujeres, la equidad de género y el derecho al control de la propia imagen, participando activamente en diversas campañas de concientización pública.