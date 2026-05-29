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La rutina fitness de Kate Hudson: por qué recomienda entrenar solo 20 minutos al día

La actriz y empresaria apuesta por ejercicios variados, movimiento cotidiano y hábitos sostenibles para mantenerse activa y sentirse bien cada día aún.

La intérprete también prioriza el descanso y la meditación.La intérprete también prioriza el descanso y la meditación.
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A diferencia de muchas rutinas extremas que suelen viralizarse en redes sociales, Kate Hudson asegura que no es necesario pasar largas horas en el gimnasio para notar cambios físicos y mejorar el bienestar. La actriz y empresaria sostiene que la constancia y el movimiento diario son más importantes que los entrenamientos intensivos.

“Si entrenás 20 minutos al día de cualquier manera, vas a empezar a ver cambios”, afirmó en distintas entrevistas vinculadas al bienestar y los hábitos saludables.

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Con 47 años, la protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días mantiene un estilo de entrenamiento flexible, basado en la variedad de ejercicios y adaptado a sus necesidades cotidianas.

Mantenerse en movimiento

Según explicó la actriz, su objetivo no pasa por entrenar durante horas, sino por incorporar actividad física todos los días. Incluso considera que las rutinas cortas pueden generar un “efecto dominó” que impulsa hábitos más saludables a largo plazo.

Kate Hudson attends the TIME100 gala, celebrating the magazine's annual list of the 100 Most Influential People in the World, in New York City, U.S., April 23, 2026. REUTERS/Adam GrayKate Hudson apuesta por el movimiento diario y rutinas breves.

Hudson remarcó que intenta moverse de distintas maneras según cómo se siente físicamente y el tiempo disponible. Muchas veces, incluso, integra el ejercicio a actividades diarias junto a sus hijos.

En una entrevista contó que llegó a salir a correr mientras empujaba un cochecito o acompañaba a uno de sus hijos en bicicleta, buscando mantenerse activa sin necesidad de alterar completamente su rutina.

Los ejercicios que forman parte de su rutina

La actriz combina diferentes disciplinas para evitar la monotonía y trabajar distintas áreas del cuerpo. Entre las actividades que suele practicar aparecen:

  • Pilates
  • Yoga
  • Caminatas
  • Entrenamiento de fuerza
  • Bicicleta
  • Estiramientos
  • Ejercicios funcionales
  • Running

Con el paso del tiempo, además, comenzó a sumar más ejercicios de fuerza y pesas para mejorar movilidad, estabilidad y salud muscular.

Kate Hudson poses with the Icon Award during the 37th Annual Palm Springs International Film Festival in Palm Springs, California, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYLa actriz sostiene que no hacen falta largas horas de ejercicio.

El entrenamiento favorito de Kate Hudson

Aunque suele variar sus rutinas, Hudson reveló en varias oportunidades que el Pilates es una de sus disciplinas preferidas.

“Me encanta cómo me vuelve más flexible y lo que hace con la forma de mi cuerpo”, expresó al hablar sobre los beneficios que encuentra en este tipo de entrenamiento.

Para la actriz, la clave está en adaptar el ejercicio al ritmo de vida diario y sostener la actividad física sin convertirla en una obligación imposible de mantener.

Cast member Kate Hudson at a premiere for the film Song Sung Blue during AFI Fest in Los Angeles, California, U.S., October 26, 2025. REUTERS/Mario AnzuoniEntrenamientos variados y constancia, las claves de su bienestar.

La filosofía fitness que se volvió viral

En otra entrevista, Hudson resumió su mirada sobre el entrenamiento con una frase que volvió a circular en redes sociales: “Las personas creen que necesitan entrenar dos horas por día, pero eso es mentira”.

Además, reconoció que mantenerse activa tiene un impacto directo en su bienestar físico y emocional: “Si no me muevo, me siento mal”, afirmó recientemente durante un podcast sobre hábitos saludables.

Más allá del ejercicio, la actriz acompaña su rutina con otros hábitos como la meditación diaria, el descanso, las actividades al aire libre, evitar mirar el celular apenas se despierta y variar entrenamientos para no perder motivación.

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