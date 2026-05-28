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Tom Cruise reveló su secreto para mantenerse en forma a los 63 años

El actor de "Misión Imposible" rechaza las dietas restrictivas y las tendencias extremas del fitness. Prioriza la disciplina diaria y el ejercicio regular como un hábito ineludible.

Tom Cruise reveló su secreto para mantenerse en forma a los 63 años. Crédito: Reuters.Tom Cruise reveló su secreto para mantenerse en forma a los 63 años. Crédito: Reuters.
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El bienestar físico y mental del actor Tom Cruise no responde a entrenamientos de alta intensidad ni a las exigencias de las últimas modas del mundo fitness. A los 63 años, el protagonista de la saga Misión Imposible basa su estado de salud en la repetición diaria de ejercicios sencillos, integrados a su rutina como una necesidad cotidiana muscular comparable con el aseo personal.

Esta metodología le ha permitido al intérprete estadounidense conservar su condición física a lo largo de las décadas, sorteando las complejidades logísticas que imponen las extensas jornadas de filmación y la continuidad de sus proyectos cinematográficos.

(250514) -- CANNES, 14 mayo, 2025 (Xinhua) -- El actor y productor estadounidense, Tom Cruise, llega para una sesión fotográfica de la película "Mission: Impossible - The Final Reckoning" en la 78 edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, en el sur de Francia, el 14 de mayo de 2025. (Xinhua/Gao Jing) (jg) (da) (ce)El actor de "Misión Imposible" rechaza las dietas restrictivas y las tendencias extremas del fitness. Crédito: Xinhua.

Un método basado en la fuerza del hábito

La estrategia de Cruise se fundamenta en establecer la actividad física como un compromiso no negociable. A diferencia de otros referentes del cine de acción que se someten a transformaciones corporales drásticas o pasan largas horas en el gimnasio, el actor elige una rutina elemental y de fácil adaptación.

Incluso frente a la presión de calendarios laborales complejos, Cruise reserva un espacio diario para ejercitarse. En declaraciones reproducidas por el sitio especializado 3DJuegos, el actor detalló que sus compromisos profesionales suelen extenderse durante los siete días de la semana, abarcando etapas de rodaje y tareas de montaje.

Actualmente, tras culminar una producción cinematográfica, el artista ya se encuentra trabajando en la planificación de otros cuatro proyectos en simultáneo.

Formula One F1 - British Grand Prix - Silverstone Circuit, Silverstone, Britain - July 3, 2022 Actor Tom Cruise before the race REUTERS/Andrew BoyersCruise prioriza el ejercicio regular como un hábito ineludible. Crédito: Reuters.

Rechazo a regímenes estrictos

El enfoque adoptado por el actor prioriza la regularidad por encima del esfuerzo puntual. En los días donde las exigencias laborales son mayores, se opta por ajustar la duración o la intensidad de la sesión antes que suspender el entrenamiento.

Según explican los analistas de su rutina, este criterio técnico resulta clave para evitar el agotamiento muscular y prevenir la aparición de lesiones asociadas a los programas de acondicionamiento físico extremos.

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Asimismo, el estilo de vida de Cruise prescinde de las fórmulas complejas habituales en los gimnasios, tales como los suplementos deportivos, los regímenes alimenticios restrictivos o los cambios drásticos en la nutrición.

Su sistema no requiere del uso de equipamiento sofisticado ni del acompañamiento permanente de entrenadores personales exclusivos, sino que se sostiene de manera autónoma mediante la persistencia y la transformación paulatina de la salud corporal.

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